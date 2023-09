Samardzic torna di moda: la Big italiana riparte all’attacco | Lo prendono a gennaio

Ritorno di fiamma tra il club di Serie A e il talento dell’Udinese. Una storia di mercato ancora tutta da scrivere.

È stata una delle telenovele di questa pazza estate di mercato. Una trattativa ormai conclusa con l’Inter, poi il clamoroso dietrofront che ha indispettito i nerazzurri e rispedito il centrocampista alla corte di Sottil. Con quale testa? Il club friulano deve decidere cosa fare con il calciatore.

Un talento dal sicuro avvenire, un colpo in prospettiva per una big del nostro campionato. Lazar Samardzic è questo ma molto altro ancora. Il gol del momentaneo 1-3 contro il Napoli è un concentrato di tecnica e illusionismo. Ne salta cinque e poi la mette in rete “alla Maradona”.

Ecco perché gli estimatori non sono mai mancati. L’Inter è stata la squadra più vicina a prenderlo per circa 25 milioni di euro ma anche il Napoli ci aveva pensato e si mormora che il calciatore piaccia molto anche a Maurizio Sarri per la sua Lazio.

Il diretto interessato ora dovrà pensare solamente al campo e alla classifica dell’Udinese, al momento in grossa difficoltà, avendo conquistato la miseria di 3 punti in queste prime 6 giornate. Sottil avrà bisogno anche di Samardzic per l’inversione di rotta.

Ritorno di fiamma: arriva a gennaio

Il mercato invernale è da sempre un’opportunità per quei club che hanno qualcosa di cui farsi perdonare o per quei calciatori desiderosi di cambiare aria. Un altro elemento da considerare è il capitolo legato agli infortuni, con la possibilità concreta di ritoccare la rosa dove serve.

Ecco perché c’è una big italiana che sta pensando al colpaccio. La valutazione del giocatore resta la stessa. Ciò che conta per il diretto interessato è la possibilità di scendere in campo con continuità per proseguire il percorso di crescita.

L’Inter ci riprova: assalto a Samardzic

La perla del Maradona non sarà di certo passata inosservata. L’Inter sta pensando nuovamente a Lazar Samardzic dopo aver visto naufragare la trattativa in estate. Resta da capire quali siano i margini e soprattutto i rapporti per ricucire con l’entourage del calciatore.

Una missione non semplice per i nerazzurri. Anche il Napoli sta pensando al centrocampista dell’Udinese per il dopo Zielinski, in un intreccio di mercato che coinvolge anche la Lazio. La fragilità di Stefano Sensi (ancora fermo per l’ennesimo infortunio, ndr), unita alle valutazioni sul nuovo arrivato Klaassen aiuteranno Marotta e Ausilio a emettere un nuovo verdetto. Il calciatore si augura che questa sia la volta buona.