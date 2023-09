Juve, te lo hanno fregato | Giuntoli è una furia, disfatta a parametro zero

Il calciatore sarebbe potuto diventare presto un perno della nuova Juventus: che beffa!

Non sempre le trattative di mercato vanno per il verso giusto. Capita a tutti i club di doversi arrendere dopo aver inseguito un obiettivo per tanto tempo. Quando si tratta di un nome importante poi, la rabbia per il mancato approdo del calciatore cresce in maniera esponenziale.

La Juventus di Cristiano Giuntoli è nata sotto il segno del Fair Play Finanziario. Pochi colpi e grande attenzione ai costi. La Vecchia Signora non può permettersi di sperperare milioni e soprattutto comprare tanto per farlo. I tifosi hanno capito la situazione e stanno dimostrando grande comprensione.

La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è stata valutata positivamente, completa e affidabile in ogni reparto. Alle spalle di Chiesa e Vlahovic dovrà continuare a migliorare un gruppo di calciatori affamato. Senza le coppe l’obiettivo numero uno si chiama Champions League, con un occhio alla lotta per lo scudetto.

Il tecnico bianconero fa il pompiere e non ritiene ancora i suoi pronti per il titolo ma la speranza è quella di lottare per qualcosa di importante fino alla fine. Ecco perché eventuali occasioni sul mercato andranno valutate attentamente da qui al prossimo mese di gennaio.

Obiettivo a centrocampo

Gli uomini mercato bianconeri hanno intensificato i discorsi legati al centrocampo alla ricerca di un giocatore per compiere il definitivo salto di qualità. Perso Amrabat, volato da Firenze a Manchester, si è andati alla ricerca di un profilo esperto a costi contenuti. Tutti gli indizi portano all’Inghilterra e alla Premier League.

Esiste una categoria di calciatori scontenti, che non sono riusciti a ritagliarsi lo spazio che avrebbero voluto. Il nome di cui stiamo parlando è di assoluto livello, avendo indossato in carriera le maglie prestigiose di club come Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool.

Sfuma l’occasione a parametro zero

Il centrocampista spagnolo Thiago Alcantara è stato a lungo corteggiato dalla Juventus ma la trattativa è destinata a rimanere un sogno del Football Director Giuntoli. Quella che sarebbe potuta essere un’occasione a parametro zero in realtà resterà una suggestione di fine estate.

Come riportato da Caught Offside infatti il Liverpool vorrebbe rinnovare il contratto del talentuoso centrocampista, in scadenza proprio a giugno 2024. Massimiliano Allegri avrebbe allenato volentieri un giocatore dotato di talento, grandi capacità di palleggio e visione di gioco. I Reds vogliono dare valore all’investimento del 2020 e godersi questo “pezzo da novanta” ancora per un po’ di tempo.