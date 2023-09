Devi prendere il primo volo | Era svincolato, a Napoli per risolvere l’emergenza

Il club del presidente De Laurentiis non ha più dubbi: ecco l’innesto in difesa per Rudi Garcia.

Sono tempi duri per il Napoli di Rudi Garcia. L’inizio in campionato è stato al di sotto delle attese e il ritardo dall’Inter capolista demoralizza la piazza. L’eterno confronto con Luciano Spalletti era inevitabile, così come il pensiero fisso alla cavalcata scudetto della passata stagione.

Sono tanti i rebus da risolvere in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Dalla serenità da ritrovare, passando per il rapporto tra l’allenatore ed Osimhen, fino alle possibili opportunità da cogliere sul mercato. La rosa è ancora incompleta.

Normale puntare i riflettori sul pacchetto arretrato. I 5 gol subiti nelle prime 5 gare di campionato inducono a una riflessione profonda. Contro l’Udinese sarà già vietato sbagliare, con un carico di pressione extra per la coppia Natan-Østigård.

Per motivi diversi, quando si parla di interpreti della fase difensiva, il cartello “lavori in corso” è ancora bene in vista. Dal mercato degli svincolati però potrebbe arrivare un aiuto concreto. Un difensore esperto che possa far crescere con i giusti tempi i nuovi arrivati.

ADL sfoglia la margherita: è lui il preferito

È bene partire da una premessa: il sostituto perfetto di Kim non esiste. In Germania tutti sono pazzi di lui, arrivato in punta di piedi è già perno del Bayern Monaco. Una presenza che ha costretto alla panchina persino l’ex bianconero de Ligt.

In casa Napoli si cerca un profilo esperto, capace di dare garanzie a Garcia in termini tattici e soprattutto di integrità fisica. I recenti infortuni di Amir Rrahmani e Juan Jesus non vanno sottovalutati ed è per questo che il primo nome della lista di De Laurentiis sarebbe stato individuato.

Sono tutti pazzi di lui

È Almamy Touré, che a 27 anni rappresenta il profilo ideale in termini di età, esperienza e curriculum. Cresciuto in Francia nelle giovanili del Monaco, nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Eintracht Francoforte in sole 7 occasioni. A livello internazionale può vantare la conquista dell’Europa League al termine della stagione 2021/22 proprio con il club tedesco.

L’auspicio di Garcia e del suo staff è proprio quello di ritrovare un calciatore che sappia convincere tutti e al quale affezionarsi. Proprio come successo con Kim, nuovo pupillo di Tuchel, considerato dall’ex Luciano Spalletti tra i migliori interpreti del ruolo. Il club azzurro ora deve accelerare per blindare la difesa.