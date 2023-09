Napoli, che guaio con Kvara | Si rompe i legamenti e torna subito sul mercato

Non c’è pace per il giocatore. Ora possono cambiare i piani sul mercato del club partenopeo.

Se ne sono accorti i tifosi e se n’è accorto il diretto interessato. La stagione appena iniziata sarà quella del giudizio per Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano che ha stupito la Serie A e l’Europa a suon di dribbling e gol d’autore, sta andando incontro alle prime critiche. Chi si aspettava una partenza a razzo è rimasto deluso, iniziando a nutrire qualche dubbio sul calciatore.

Un giocatore che ha lasciato il segno nel nostro campionato e ha attirato le attenzioni dei principali club in giro per l’Europa. Il coniglio tirato fuori dal cilindro da parte dell’ex ds Cristiano Giuntoli, ora impegnato nella ricostruzione bianconera, situazione che ha sempre sognato sin da bambino.

Un talento che non può lasciare indifferenti gli amanti del calcio. E se per Rudi Garcia, arrivato dopo lo scudetto targato Spalletti, le critiche sono già arrivate, Kvara è pronto a rispondere in campo. Nell’ultima apparizione in Champions League contro il Braga, si sono visti segnali di ripresa.

Tutte le azioni pericolose degli azzurri sono partite proprio da lui, sintomo di una squadra che non può fare a meno della sua stella. Quattro dribbling riusciti e una prestazione complessivamente differente rispetto al campionato. I tifosi e la stampa chiedono ancora di più.

C’è una novità nella corsa al talento

Napoli che oltre a preparare al meglio i prossimi impegni tra campionato e coppa, non ha chiuso il dossier riguardante il mercato. I dubbi sulla tenuta difensiva permangono, così come sono sempre accesi i radar sui talenti del futuro.

In Sudamerica ad esempio, c’è un calciatore che ha attirato le attenzioni del club partenopeo e di un altro importante club spagnolo, il Barcellona. Un colpo in ottica 2024 per anticipare la concorrenza e assicurarsi un campione prima che esploda. Vi ricorda qualcosa?

Il Barcellona tenta Kvara

Napoli e Barcellona hanno messo gli occhi sul talento verdeoro Vitor Roque. Le ultime novità dal Brasile cambiano però le carte in tavola: il giovane attaccante, opzionato dal Barcellona in vista della prossima stagione, ha riportato la rottura dei legamenti della caviglia destra. Si prevede dunque un lungo stop.

A questo punto i catalani potrebbero virare proprio su Kvaratskhelia. Una trattativa tanto affascinante quanto difficile. Il presidente Laporta dovrebbe trovare il modo per aggirare le difficoltà finanziarie che affliggono il club e portare a De Laurentiis circa 100 milioni di euro.