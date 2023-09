“Un sogno che diventa realtà”: colpaccio Barcellona | Il fantasista ad un passo dall’accordo

Blaugrana scatenati sul mercato: Xavi potrà finalmente contare sul giocatore inseguito per tutta l’estate.

Il calciomercato estivo non ha tradito le attese e soddisfatto milioni di appassionati di football. In Serie A come nella Liga spagnola, i colpi non si sono fatti attendere, oltrepassando a volte i limiti di spesa per alzare il livello delle ambizioni.

Il Barcellona in particolare, nonostante i noti problemi finanziari, è riuscito a costruire una squadra altamente competitiva per il campionato e la prossima Champions League. Con un’età media di 24 anni e un valore complessivo che supera i 200 milioni di euro (dati Transfermarkt, ndr) i catalani vogliono guardare dall’alto in basso le altre big d’Europa.

Sul lungo rettilineo che ha portato all’inizio della stagione sportiva 2023/24 Xavi è riuscito ad abbracciare un calciatore talentuoso, una vera e propria certezza quando si vuole provare a sorprendere le difese avversarie. Un profilo perfetto per l’idea di calcio dell’ex centrocampista.

Nel 2019 il suo trasferimento dal Benfica all’Atletico Madrid fu certificato da una stretta di mano e una valigetta con 120 milioni. Ora il valore del cartellino è sceso ma la voglia di riprendersi il palcoscenico più importante è rimasta intatta. Il Camp Nou è già in ebollizione.

Un sogno chiamato Barcellona

“Il Barcellona è stata sempre la mia prima scelta e mi piacerebbe giocare per loro. È sempre stato il mio sogno da quando ero un bambino. Se succederà, sarà un sogno diventato realtà”. Non solo frasi di circostanza. Tutti gli indizi portano a Joao Felix, nuovo colpo del Barcellona.

L’attaccante portoghese, come riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, ha finalmente composto il suo puzzle dei sogni. Mancava soltanto l’ultimo tassello, ovvero l’accordo tra l’Atletico Madrid e il Barça. Nonostante la rivalità in campo alla fine a vincere è stata la volontà del giocatore.

Un acquisto davvero speciale: la curiosità

Joao Felix raggiunge un gruppo ricco di talento, cercando di ripetere quanto espresso nella stagione 2018-2019 con “le Aquile”, quando riuscì a mettere a segno ben 20 reti in 43 presenze complessive. Il tecnico Xavi potrà sfruttare il calciatore sia da prima che da seconda punta.

La curiosità riguarda però le cifre del contratto con il Barcellona. Il calciatore portoghese infatti, pur di vestire la maglia blaugrana ha acconsentito a un ingaggio di “soli” 400mila euro. A svelare questa indiscrezione ci ha pensato Pedro Morata di COPE. Un gesto molto apprezzato dal presidente Laporta, che nel comunicato del club catalano ha voluto ringraziare il giocatore per l’impegno economico fatto.