Ilary Blasi si prende la rivincita: lo ha fatto proprio allo stadio davanti a tutti

La conduttrice ha seguito dal vivo il figlio Cristian in campo con la Primavera del Frosinone contro la Roma. Ma non era sola..

Un calciatore con la scritta “Totti” dietro la schiena che scende in campo per affrontare la Roma. Sembra il più classico dei periodi ipotetici dell’irrealtà dal momento che il cognome di uno dei numeri 10 più famosi della storia del calcio italiano e non solo è e sarà per sempre legato ai colori giallorossi, anche dopo l’addio al calcio di Francesco e la fine della breve esperienza dirigenziale avuta dal campione del mondo 2006 all’interno della società.

Eppure quanto sopra è avvenuto realmente in data 18 settembre 2023, giorno destinato, nel suo piccolo, a entrare nella storia del calcio. A… riscrivere la storia è stato Cristian Totti, il primogenito di Francesco e della ex moglie Ilary Blasi, che da poche settimane è un giocatore del Frosinone e che con la maglia giallazzurra partecipa al campionato Primavera 1 2023-’24.

Dopo aver iniziato a giocare nel settore giovanile della Roma, per Totti jr è quindi arrivato il momento del primo distacco dall’ambiente di casa, fondamentale per iniziare a capire le proprie potenzialità e se davvero la carriera da calciatore professionista potrà decollare. Per il momento si può parlare di approccio soft con la nuova realtà, dal momento che l’allenatore della formazione Under 19 del Frosinone, l’ex difensore di Lazio e Torino Angelo Adamo Gregucci, non sta dando molto spazio a Cristian.

Dopo l’esordio avvenuto negli ultimi secondi della prima di campionato contro il Bologna e dopo la panchina contro il Monza, l’illustre figlio d’arte ha trovato spazio contro la Roma solo all’88’. Tanto è bastato per far correre un lungo brivido di emozione lungo la schiena al numero 11 del Frosinone Primavera, che nello scampolo di partita disputato non è riuscito a invertire le sorti dell’incontro, fungendo però quantomeno da portafortuna per la propria squadra, se è vero che pochi secondi dopo Amerighi ha fissato il punteggio sul definitivo 3-2 per la Roma.

Totti e Ilary allo stadio per vedere il figlio Cristian “sfidare” la Roma

Altrettanto emozionata, anzi quasi sicuramente di più, sarà però stata la famiglia di Cristian, presente al gran completo allo stadio Tre Fontane, dove la Roma Primavera disputa le partite casalinghe. Per un’occasione così storica e toccante, infatti, non potevano mancare in tribuna tanto papà Francesco, quanto mamma Ilary. I due sono entrati da punti opposti dello stadio e si sono seduti in punti opposti, come inevitabile che fosse visto che tra gli ex coniugi, alle prese con una vera e propria battaglia legale in tribunale per la separazione, i rapporti sono ormai compromessi.

Le telecamere di Sportitalia, che ha trasmesso il match in diretta, non hanno potuto esimersi dall’indugiare spesso e volentieri durante la partita sui volti di Francesco e Ilary, impazienti di veder entrare in campo il proprio primogenito. Un’emozione che Gregucci ha regalato loro solo negli istanti finali di una partita che comunque per entrambi i genitori resterà indimenticabile, mentre agli occhi di José Mourinho, seduto in un altro punto della tribuna, sarà parsa come una partita qualunque della massima selezione giovanile della sua Roma. Peccato che a mettere pepe all’evento sia stata una sequenza ripresa proprio dalle telecamere, che la dice lunga sui rapporti tesissimi in essere tra Francesco e l’ex moglie e che ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social.

Ilary Blasi e la Story “galeotta” sotto gli occhi di Francesco e Noemi

Né Totti, né Ilary si sono infatti presentati alla partita da soli. Francesco era accompagnato dalla compagna Noemi Bocchi oltre che dall’amica Elisa Barbieri con il marito Giancarlo Pantano, mentre Ilary era allo stadio con Melissa, la fidanzata di Cristian. Ebbene, prima del match l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto scattarsi un selfie insieme a Melissa, poi puntualmente pubblicato tra le proprie Stories di Instagram: “Le tifose numero uno” la didascalia a corredo di una foto che ritrae le due donne, notoriamente in ottimi rapporti, distese e sorridenti.

Nell’era dei social e nella quale anche tra ex ormai si comunica più via dispositivi elettronici che a voce la scena non poteva sfuggire all’”entourage Totti”. Così ecco l’inquadratura galeotta, quella nella quale Elisa Pantano mostra dal proprio telefonino, parzialmente a favore di telecamera e con uno sguardo piuttosto sorpreso, a Noemi e a Francesco la Story di Ilary. Né la nuova compagna dell’ex numero 10, né Totti stesso, sono parsi tuttavia particolarmente interessati allo “scoop”. Cosa avranno provato dentro di loro è, almeno questo, top secret, ma i social si sono immediatamente spaccati, tra chi ha difeso la scelta di Ilary di postare la scena, forse ignara della presenza di Totti in tribuna, e chi ne ha sottolineato la forzatura.