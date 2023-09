Clamoroso PSG, il sogno diventa realtà | Al fianco di Mbappé un altro campione

Il club francese si regala un altro colpo di mercato. La ciliegina sulla torta del tecnico Luis Enrique.

Sta cambiando qualcosa in Ligue 1 e nel panorama calcistico internazionale. O forse no. Il Paris Saint Germain è stato ancora protagonista assoluto del mercato ma ha pescato calciatori con caratteristiche diverse dal recente passato. La sostanza non è cambiata ma forse sotto la Tour Eiffel le riflessioni sono state diverse grazie al fallimento della passata stagione.

Salutati Messi e Neymar, l’unica vera superstar rimasta è Kylian Mbappé. La domanda adesso è un’altra: chi crescerà alle sue spalle? La nuova generazione di talenti voluti dalla proprietà qatariota risponderà ora a criteri diversi. Calciatori giovani, francesi e a pochi passi dalla consacrazione.

Quest’estate oltre al nuovo tecnico Luis Enrique, chiamato a vincere anche in Europa dopo le cocenti delusioni degli ultimi anni, sono arrivati ben 11 calciatori. Chissà che il PSG non abbia trovato la ricetta magica per ottenere il pass per accedere all’Olimpo dei grandi club internazionali.

Una delle novità di questo calciomercato ha riguardato anche le operazioni in uscita. Il Paris è infatti riuscito a cedere calciatori per circa 160 milioni di euro. Un indizio che il Fair Play Finanziario esiste anche per i club più potenti del globo.

L’attacco che fa sognare i tifosi

Non può che essere il reparto avanzato quello che muove centinaia di milioni di euro e alimenta i sogni di un popolo intero. Presi Dembélé per 50 milioni dal Barcellona e lo svincolato Asensio dal Real Madrid, il nuovo PSG che ha in mente Luis Enrique dovrà volare sulle ali dell’entusiasmo.

Mancava soltano un ultimo colpo. Un profilo giovane, con grandi margini di miglioramento e pronto per essere plasmato dal tecnico asturiano come nuova stella, pronto a duettare con l’idolo Mbappé.

Il colpo è ufficiale: ecco Kolo Muani

Dopo un lungo tira e molla con l’Eintracht Francoforte, il PSG chiude finalmente la sua campagna acquisti con l’arrivo di Randal Kolo Muani, attaccante francese di 24 anni. Un trasferimento perfettamente in linea con gli standard del presidente Al-Khelaïfi. Nelle casse del club tedesco arriveranno infatti 90 milioni di euro.

Come riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante francese firmerà con il PSG per i prossimi 5 anni e ha scelto la maglia numero 23. Kolo Muani e Mbappé avranno così la chance di duettare sia nel proprio club di appartenenza sia nella nazionale di Didier Deschamps. Una coppia gol per il presente e il futuro della Francia.