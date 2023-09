Juve, Manchester si arrende | Liberato l’attaccante, colpo clamoroso in arrivo

L’attaccante in rotta con lo United può essere una ghiotta occasione di mercato: tutti i dettagli sulla trattativa.

“Si chiude una porta, si apre un portone”. Potrebbe essere questo il detto più vicino alla situazione del calciatore in rotta con il suo club di appartenenza. Il problema è che quando rompi con un ambiente del genere, tutte le altre possibili porte le vedi sempre più piccole.

Il mercato può venire in soccorso di un talento che ha stupito a livello mondiale dopo essersi fatto le ossa nel club che forse più di tutti sa valorizzare i giovani, il Borussia Dortmund. In giallonero 137 presenze e 50 gol: niente male per un giovane dalle grandi potenzialità.

Il suo estro e la sua qualità andranno espresse probabilmente in un altro luogo, lontano da Manchester. Dopo la sospensione per non essersi allenato come dovrebbe fare un professionista, la possibilità concreta di una partenza nel mercato di gennaio.

Ci sarebbe già un club interessato. Chi invece non ne vuole più sapere è proprio il club che lo ha lanciato. Il BVB conosce bene le potenzialità del ragazzo ma anche i suoi “colpi di testa”. Ecco perché la lista si accorcia e molto dipenderà a questo punto dalla volontà del diretto interessato.

Un trasferimento da record

Jadon Sancho ha tutti i numeri per stupire a livello internazionale, come dimostrano i 73 milioni spesi dallo United per accaparrarselo nel 2021. Uno dei pezzi più pregiati della bottega tedesca, destinato a fare grandi cose nel campionato più affascinante del globo.

L’esterno d’attacco ha davvero tutto per consacrarsi tra i migliori talenti in circolazione ma alcune lacune dal punto di vista caratteriale e comportamentale sembrano interferire con una possibile carriera da protagonista. Lo United ha deciso il suo futuro. Nessun passo indietro.

Il retroscena dietro la rottura

Il futuro di Sancho non sarà probabilmente a Manchester. Come confermato dall’allenatore ten Hag in conferenza stampa, dipenderà da lui se fare le valigie a gennaio e cercare fortuna altrove. Intanto in vista del match contro il Burnley il calciatore non è stato convocato.

“Se andrà via a gennaio? Dipenderà da lui”. Il tecnico olandese ha scaricato il giocatore ex Dortmund. Dietro l’esclusione ci sarebbe stato un dietrofront da parte del giocatore nel momento in cui avrebbe potuto chiedere scusa. In Italia la Juventus starebbe valutando se affondare il colpo. Ai bianconeri servirebbe l’estro dell’inglese per sfondare sulla fascia destra del campo e fornire una soluzione eccellente al tecnico Massimiliano Allegri.