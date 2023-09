Gattuso torna in panchina: telefonata improvvisa e accordo ad un passo | Scoppia un caso nazionale

L’ex calciatore del Milan è pronto a tornare in pista dopo la sfortunata parentesi spagnola.

Grinta, carisma e capacità di spingere un gruppo di calciatori oltre i propri limiti. Non solo: Gennaro Gattuso, in veste di allenatore, è molto di più. Sin dalla doppia esperienza da calciatore e da allenatore nel 2013 con il Sion, in Svizzera, è stato chiaro quale fosse il marchio di fabbrica di Ringhio.

Un tecnico capace di esaltare i dettagli e contare sulla forza di un gruppo affamato. Dopo il battesimo di fuoco a Palermo, ecco l’avventura con l’OFI Creta, per poi raggiungere finalmente il traguardo che aspettava da tempo.

Il 12 giugno 2016 Gattuso e il suo Pisa ottengono la Promozione in Serie B dopo aver superato nella finale play off il Foggia. Un momento di gioia che allontana parzialmente i fantasmi del passato.

La chiamata del Milan non può essere uguale a tutte le altre. Da giocatore ha contribuito a scrivere una storia leggendaria. Il club rossonero è stato assoluto protagonista in Italia e nel mondo. Non sempre un ex calciatore ha successo come allenatore ma in termini di mentalità acquisita, in pochi possono reggere il confronto con Gattuso.

La Primavera del Milan è soltanto una parentesi. Con l’esonero di Vincenzo Montella si spalancano le porte della prima squadra. Tra tante difficoltà e una rosa non di primissimo piano, Gattuso arriva a un soffio (un punto, ndr) dalla qualificazione in Champions League.

Tre occasioni e un salto nel vuoto

La carriera di allenatore di Gennaro Gattuso ha avuto tanti possibili momenti clou. Situazioni invitanti e club pronti al grande salto che, per un motivo o per un altro, sono rimasti al palo. È stato il caso di tre parentesi sulla carta ideali per cambiare marcia.

Napoli, Firenze e Valencia sarebbero potute diventare le città dove stabilirsi e costruire un ciclo. Così non è stato, con i dissapori che hanno caratterizzato in particolare le ultime due esperienze sportive. Chi conosce Ringhio garantisce per lui: c’è tanta voglia di ripartire.

Nuova chiamata in arrivo

Il telefono dell’ex simbolo del Milan è sempre a portata di mano. Le prime novità sono già arrivate: in caso di esonero di Rudi Garcia, De Laurentiis potrebbe pensare di riaccogliere Gattuso affidando a lui il nuovo corso azzurro.

Ringhio deciderà di accettare? Difficile ma non impossibile…