‘Lo prende Luis Enrique’: Milan già avvisato | Pronti 75 milioni

Rossoneri all’angolo: sarà difficile respingere l’ultimo assalto del club parigino.

Il mercato non dorme mai, soprattutto quando si parla di grandi calciatori. Atleti che grazie alle proprie prestazioni possono decidere un risultato e indirizzare una stagione. Ogni allenatore vorrebbe puntare su giocatori di questa caratura, riducendo al minimo i dubbi al momento della formazione.

Il PSG di Luis Enrique ha scelto una linea precisa sul mercato. Salutate le stelle Messi e Neymar, il “nuovo che avanza” dovrà essere giovane, affamato e di passaporto francese. Un mix di promesse e giocatori fatti e finiti. L’obiettivo come sempre è la vittoria.

Tuttavia qualche lacuna è rimasta nella rosa del club parigino. Il tecnico spagnolo punta a costruire nel minor tempo possibile un team altamente competitivo soprattutto per la Champions League, l’obiettivo numero uno della proprietà qatariota. Per arrivare ad alzare grandi trofei servono top player.

Ecco perché gli occhi di uno dei club più ricchi del mondo sono rivolti al nostro campionato. Qui qualche stella è rimasta, soprattutto se si guarda l’alta classifica. A Milano, sponda rossonera, ci sono almeno due calciatori in rampa di lancio. Il Milan per ora se li tiene stretti ma le vie del mercato sono infinite.

Un’operazione da record

Il mercato del Milan è stato senza dubbio il più eclatante in termini di qualità e quantità. La nuova proprietà ha tutte le intenzioni di alzare l’asticella per tornare ad ammirare quel Milan che dominava in Italia e nel mondo.

Un aiuto concreto è arrivato dalle cessioni, con un colpo in uscita davvero sensazionale. Si tratta ovviamente del trasferimento record di Sandro Tonali al Newcastle per circa 70 milioni di euro. Oltre alla sonora plusvalenza che ha messo d’accordo un po’ tutti, quei soldi sono serviti a rinforzare la rosa.

Il PSG fa sul serio, Milan avvisato

E chissà se la prossima finestra di mercato partirà proprio da una cessione illustre. Il PSG fa sul serio e cerca un big della rosa rossonera. L’obiettivo si chiama Theo Hernandez. Secondo quanto riportato dal portale fijaches.net Luis Enrique vuole regalarsi un colpo per la fascia sinistra.

Per il francese i rossoneri chiedono almeno 75 milioni di euro. La potenza di fuoco del club francese è nota a tutti. In Francia Theo ritroverebbe il fratello Lucas, già agli ordini di Luis Enrique. L’esterno classe 1997 non ha mai lanciato segnali concreti di voler lasciare Milano ma un’eventuale offerta monstre potrebbe sparigliare le carte in tavola.