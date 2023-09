Ufficiale Inter, l’accordo è stato annunciato | Grande fermento per la presentazione

Una nuova operazione conclusa dai nerazzurri e grande soddisfazione in tutto l’ambiente.

In Viale della Liberazione è stato appena raggiunto un accordo davvero importante. I nerazzurri non pensano soltanto a questa stagione ma anche alle prossime. Annate che dovranno portare con sé trofei e grandi emozioni da regalare ai tifosi. Dopo la finale di Champions League della passata stagione è diventato obbligatorio continuare a sognare.

Il progetto di Suning continua nonostante le voci di cessione. Dal punto di vista tecnico le cose stanno andando nel verso giusto, con l’obiettivo scudetto che andrebbe a completare il ciclo iniziato due anni fa con le vittorie di Coppa Italia (2) e Supercoppa italiana (2).

Lautaro Martinez e compagni sentono la responsabilità e vogliono continuare a crescere, diventando uomini e calciatori migliori. Proprio l’argentino è il nuovo capitano dell’Inter dopo l’addio di Samir Handanovic. Un ruolo che prevede grandi poteri ma anche grandi aspettative.

La squadra a disposizione del tecnico Simone Inzaghi è affamata e più giovane di un anno fa. Dopo gli addii a Brozovic, Lukaku e Dzeko, la società è riuscita a risparmiare sui costi ingaggiando Davide Frattesi, Marcus Thuram e Marko Arnautovic.

Una maglia che vale oro

I valori che guidano un gruppo di calciatori professionisti sono gli stessi: grande senso di appartenenza, amore per la maglia e professionalità. In questo senso anche i più giovani stanno mostrando grande attaccamento ai colori nerazzurri. Nel corso della stagione tutti dovranno fornire il proprio contributo per rendere la squadra competitiva e possibilmente vincente.

Tra i calciatori che stanno impressionando ci sono sicuramente Federico Dimarco e Alessandro Bastoni, colonne dell’Inter e della Nazionale italiana. Entrambi indossano una maglia che vale oro. Come riportato da Calcio & Finanza, grazie agli sponsor l’Inter incassa circa 50 milioni di euro all’anno.

L’accordo è ufficiale

L’Inter non si ferma qui: come comunicato dal sito ufficiale del club nerazzurro, U-Power accompagnerà le gesta di Lautaro Martinez e compagni come retrosponsor. L’azienda italiana leader in Europa nelle calzature e nell’abbigliamento da lavoro ha firmato un accordo con i nerazzurri.

Un’operazione che porterà nelle casse interiste circa 20 milioni di euro per i prossimi 4 anni. Il debutto avverrà nel derby contro il Milan e lo sponsor sarà presente anche sulle maglie della prima squadra femminile. Una maglia sempre più ricca per una squadra che non vuole porsi limiti, in campo e fuori.