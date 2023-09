Lazio, clamoroso retroscena | Nel mirino il talento della Nazionale in doppia cifra

Il calciatore al centro del mercato italiano. La sua stagione non è certamente passata inosservata.

Una stagione in doppia cifra per spazzare via i dubbi sul suo talento e attirare le attenzioni dei principali club italiani. La nostra Serie A avrà sicuramente perso tante occasioni e appeal ma resta una vetrina ideale per mettersi in mostra prima di spiccare il volo.

È sicuramente il campionato delle medio-piccole, che oltre a essere in maggioranza rispetto ai club che lottano per il vertice, sono quelle realtà che con idee folli possono accorciare il gap con chi le precede in classifica. Un lavoro minuzioso da parte dei direttori sportivi al servizio di proprietà illuminate.

Nel corso della passata stagione diversi calciatori sono diventati grandi. Sarà un fattore anagrafico, sarà la voglia di emergere, fatto sta che le sorprese non sono certamente mancate. Il secondo posto finale della Lazio vale ad esempio quasi come uno scudetto.

Chi l’avrebbe mai detto? Il presidente Lotito ha toccato il punto più alto della sua presidenza, arrivando davanti a tre colossi come Juventus, Inter e Milan. Un risultato figlio della programmazione e del buon senso. Il tecnico Maurizio Sarri aveva soltano bisogno di tempo.

Che feeling con la Nazionale!

I biancocelesti hanno contribuito attivamente al progetto della Nazionale di Luciano Spalletti. Dal portiere Provedel al talento del difensore Casale, l’esperienza di Romagnoli e Immobile e l’abilità nell’uno contro uno di Zaccagni. Calciatori che certificano il feeling tra il club della Capitale e l’azzurro della Nazionale.

Ben 5 giocatori pronti a dare il proprio contributo alla causa. La qualificazione ai prossimi Europei è d’obbligo dopo la débâcle mondiale. In fondo l’azzurro è un colore molto simile al celeste. Ad aggiungere gol e intensità ci ha pensato un calciatore al centro di tante voci di mercato.

La Lazio a un soffio dal colpo di mercato

Nel gruppo azzurro guidato da Luciano Spalletti ha trovato finalmente spazio anche Riccardo Orsolini, esterno d’attacco del Bologna di Thiago Motta. Proprio i felsinei hanno ben impressionato durante la stagione 2022/23, guidati da un tecnico all’avanguardia.

Il calciatore azzurro è stato nel mirino della Lazio prima di firmare il rinnovo di contratto con il Bologna. Come riporta Calciomercato.com gli 11 gol segnati nella scorsa stagione hanno spinto i biancocelesti a più di un incontro con i rappresentanti del calciatore. Orsolini è rimasto a Bologna al termine di un’estate bollente. L’obiettivo è continuare a segnare e mettere in difficoltà il ct azzurro Luciano Spalletti.