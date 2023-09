Colpo incredibile in Serie A | Arriva dal Borussia Dortmund a mercato chiuso, firma ufficiale

Il club italiano si rinforza grazie all’arrivo del calciatore. Sfruttata una grande opportunità last minute.

Le ultime ore di mercato in Italia non sono servite soltanto per stringere mani e depositare contratti. Dopo la scadenza canonica dell’1 settembre alle ore 20 infatti è iniziata un’altra campagna acquisti, quella dei giocatori svincolati. Esistono diverse motivazioni per continuare a sondare il terreno e provare a regalare al proprio club un calciatore a sorpresa.

Profili su cui scommettere, con poca esperienza alle spalle o calciatori già esperti? È stato questo il principale dilemma dei direttori sportivi a caccia di opportunità. Il fattore economico è diventato centrale, con discorsi legati a garanzie e progetti a fare da contorno.

C’erano anche grandi nomi a disposizione. Calciatori che conoscono bene le dinamiche dello spogliatoio e possono dare una mano al tecnico nel processo di crescita dei più giovani. A fare la differenza, in sede di trattative, è stata spesso la variabile legata alle motivazioni.

Nonostante le occasioni perse, tanti atleti si sentono ancora in forma, pronti a fornire un contributo prezioso alla causa. Le ambizioni del club, tradotte in obiettivi da centrare sul campo, hanno fatto nascere trattative sulla carta quasi impossibili. Anche i progetti più solidi possono godere di qualche eccezione.

Il calciatore voleva di più: no al club

Tra i casi più curiosi di questo calciomercato estivo c’è stato sicuramente quello di Tanguy Ndombele, centrocampista francese che agli ordini di Luciano Spalletti ha collezionato 40 presenze, mettendo a segno due reti. Il suo futuro non è più in Italia.

Prima di accettare il Galatasaray, l’ex Napoli è stato a un passo dal Genoa. A far saltare tutto, come riporta il quotidiano La Repubblica, sono state le legittime ambizioni del diretto interessato. “Siete un club neopromosso, io voglio fare la Champions”. E pensare che tra il club italiano e il Tottenham i discorsi erano già stati avviati.

Che colpo di mercato: arriva dalla Bundesliga

Il Grifone non si è perso d’animo e ha cercato nel mercato degli svincolati altre strade da percorrere. Per il proprio settore giovanile il club genovese si è assicurato il difensore tedesco Faroukou Cissé. Il 19enne è piaciuto subito per la sua duttilità: può giocare infatti sia da difensore centrale che da mediano davanti alla difesa.

Il passaggio dalla Bundesliga alla realtà italiana è ufficiale. L’ambientamento sarà il più graduale possibile. Dotato di grande fisicità Cissé avrà molto da lavorare. Il Genoa ha pensato di inserirlo nella formazione Primavera di Alessandro Agostini. Un primo passaggio per farsi le ossa e studiare un ruolo tra i più complessi del calcio moderno.