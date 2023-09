Borussia Dortmund, dall’Italia il grande colpo | Con questa maglietta fa sognare i tifosi

I gialloneri vogliono cancellare l’incubo del finale di stagione. Ecco il colpo che non ti aspetti.

Una Bundesliga persa all’ultimo respiro e una grandissima voglia di rivincita per la stagione che verrà. Il Borussia Dortmund ha iniziato la stagione 2023/24 con una sola vittoria in tre partite disputate. Nell’ultima gara contro l’Heidenheim è arrivato un pareggio che sa di sconfitta.

I padroni di casa si sono portati sul 2-0 grazie alle reti di Julian Brandt e al calcio di rigore trasformato con calma olimpica dall’ex Juventus Emre Can. Nonostante questo doppio vantaggio la ripresa ha permesso agli ospiti di tornare in partita e soffiare un punto importante.

Il 2-2 finale sa di beffa, con Dinkci e Kleindienst che fanno godere l’allenatore Frank Schmidt. La sosta per le Nazionali servirà a Terzic e ai suoi uomini per recuperare energie soprattutto dal punto di vista nervoso. La stagione è ancora lunghissima.

Il mercato in entrata del BVB non è certamente stato indimenticabile. Semmai è stata la cessione record di Jude Bellingham al Real Madrid a far parlare i media. Un affare da 103 milioni (più il 30% di bonus, come ricorda Sky Sport, ndr) per un club che dal 2017 ad oggi ha incassato più di 800 milioni grazie alla partenza dei suoi pezzi pregiati.

Il mercato non dorme mai

Il Borussia Dortmund è stato abile nell’ultimo mercato a non privarsi di un altro pezzo pregiato della rosa, quel Karim-David Adeyemi sul taccuino dei top club europei. Ci ha pensato il Liverpool per il post Salah, in un possibile intreccio di mercato che ha riguardato persino Federico Chiesa.

Il prossimo colpo di mercato potrebbe riguardare invece la Serie A, o meglio, una tifosa speciale del campionato italiano. Ci avrete fatto sicuramente caso sui social: Chiara Ferragni ha mostrato il suo gradimento per il club tedesco. Casualità o operazione di marketing?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Occhio al brand

Il popolo del web non attendeva altro. Una guerra tra sport e moda lanciata più o meno consapevolmente dall’influencer più nota d’Italia. Chiara Ferragni ha scelto una maglia vintage del BVB per il suo outfit, evidenziando l’eleganza dell’abbinamento giallo-nero.

I tifosi del Milan non hanno gradito, ricordando alla Ferragni la rivalità tra i due club, prossimi avversari in Champions League. C’è sotto una strategia di marketing? Lo sponsor dei tedeschi è lo stesso di altre maglie indossate in passato dall’imprenditrice digitale. Intanto il club tedesco ringrazia e riposta. Obiettivo raggiunto per entrambi.