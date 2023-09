Lautaro Martinez, la moglie si è stancata | Notizia shock in queste ore

Bomber e capitano dell’Inter, per il Toro le preoccupazioni non arrivano dal campo: lo sfogo inatteso della moglie del campione del mondo.

Un anno fa di questi tempi Lautaro Martinez vedeva sempre più vicino l’appuntamento con la storia chiamato Qatar 2022. A 25 anni il Toro era ed è ancora lontano dalla più completa maturità calcistica, ma non accade tutti gli anni di partecipare a un Mondiale con la nazionale favorita e con la possibilità di condividere lo spogliatoio con un certo Leo Messi.

Che per la Pulce si sarebbe trattato del torneo più importante della carriera con la maglia dell’Albiceleste era chiaro da tempo, pertanto al leader dell’attacco dell’Inter non restava che “limitarsi” ad assistere il fuoriclasse di Rosario e in generale seguire le indicazioni del ct Lionel Scaloni. Alla fine tutto è andato per il verso giusto, l’Argentina è diventata campione del mondo per la terza volta nella propria storia e Messi è entrato nella leggenda.

Quanto a Lautaro, il suo Mondiale non è stato indimenticabile come sperato alla vigilia, ovviamente risultato finale a parte, ma tra qualche tempo in pochi si ricorderanno che nel corso della manifestazione il nerazzurro si è visto sfilare il posto da titolare da Julian Alvarez. Non tanto perché Lautaro è stato comunque importante da subentrante trasformando i calci di rigore che è stato chiamato a battere contro l’Olanda ai quarti e la Francia in finale, ma per la crescita esponenziale a che Martinez ha iniziato a vivere dopo aver sollevato la coppa.

Una crescita che per il momento non sta invece caratterizzando il percorso dello stesso Alvarez, ma che, restando in casa Inter, fa la felicità di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino non può infatti che rallegrarsi per il ruolo di leader a tutto tondo che Lautaro si è ormai ritagliato nella nuova Inter, dentro e fuori dal campo. Un processo favorito dalla promozione a capitano dopo gli addii di Handanovic, Skriniar e Brozovic, oltre che dalla consapevolezza portata proprio anche dal trionfo in Qatar con la nazionale.

Inter, Lautaro pensa in grande: obiettivo seconda stella, sogno Champions League

Del resto le cifre della primissima parte di stagione non lasciano spazio a interpretazioni. Dopo 270 minuti di campionato Lautaro Martinez è capocannoniere della Serie A con 5 gol. Mai il Toro era partito così bene nelle sue cinque precedenti stagioni in maglia nerazzurra, nelle quali Martinez è stato protagonista di un’escalation continua in fatto di gol realizzati, chiudendo le ultime due annate a quota 21 centri in campionato, contro i 17 del 2021 e i 14 del 2020.

Bottini ai quali aggiungere quelli fatti registrare tra Coppa Italia e Champions League, sebbene proprio l’affermazione a livello internazionale per gol e qualità delle prestazioni sia l’ultimo tassello che manca a Lautaro, e il riferimento non è solo alla non esaltante prova offerta nella finale di Istanbul contro il Manchester City, per trasformarsi in uno degli attaccanti più ambiti del panorama internazionale. Per il momento le sirene di mercato non hanno mai sfiorato il Toro, contento di essere un simbolo dell’Inter, club con il quale l’argentino è sotto contratto fino al 2026. Nessuna nube all’orizzonte, quindi? Non sul piano tecnico, ma i tifosi tremano per la sfera privata del giocatore.

Lautaro, l’appello della moglie Agustina: “Non ce la faccio più”

Lautaro Martinez fa infatti coppia fissa dal 2018 con Agustina Gandolfo, modella e imprenditrice argentina di 27 anni molto nota nel proprio paese, ma ormai particolarmente conosciuta anche in Italia, anche grazie alla propria attività social. La biondissima dolce metà di Lautaro è mamma di due figli, Nina, nata il 1° febbraio 2021, e Theo, che ha visto la luce lo scorso 7 agosto, nel pieno della preparazione estiva dell’Inter. Insomma, guai a pensare che la vita di una wag sia vuota e poco stressante, almeno stando a quanto la stessa Agustina ha dichiarato nel corso di un Questions and Answers su Instagram.

Alla domanda di una follower su quanto sia stressante dover fare la mamma a tempo pieno di due figli così piccoli, infatti, Gandolfo ha risposto senza esitazioni: “Se sono esausta mentalmente e fisicamente con i due figli? Molto. Ogni giorno ritaglio un’ora per me per fare quello di cui ho bisogno: allenarmi, guardare un po’ il cellulare, passare un’ora sotto la doccia. Ne ho bisogno”. Un vero e proprio “sos” quello lanciato da Agustina, al quale Lautaro risponde con amore ed entusiasmo quando non è alle prese con partite ed allenamenti per aiutare colei che è diventata sua moglie lo scorso maggio nell’accudire le due gioie più grandi che la vita ha dato al Toro.