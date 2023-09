Inter, occhio allo svincolato | Marotta prova il colpaccio

L’ad nerazzurro ha ancora fame e sogna un colpo di mercato clamoroso quanto prestigioso.

Tra campionato e Champions League l’Inter ha dimostrato di voler essere ancora protagonista in questa stagione, almeno dal punto di vista delle ambizioni. La rosa è stata rivoluzionata e la speranza è che, abbassando l’età media e il monte ingaggi, i risultati possano essere ancora simili a quelli del recente passato.

Nonostante le difficoltà finanziarie e le continue voci su una possibile cessione del club, la famiglia Zhang non solo ha reso l’Inter competitiva ma ha arricchito la propria bacheca grazie a quattro trofei firmati Simone Inzaghi. Ora i tifosi vogliono lo scudetto, il vero obiettivo della stagione appena iniziata.

In campo non ci sarà più la Lula ma il blocco interista è rimasto. Per la difesa è arrivato Benjamin Pavard e nelle ultime ore di mercato il centrocampista olandese Davy Klaassen non ha saputo resistere al richiamo del Duomo di Milano e dei Navigli.

Una squadra completa e pronta a nuove sfide. L’ad nerazzurro Beppe Marotta però, da grande intenditore di calcio, non si lascerà sfuggire eventuali occasioni last minute. Le vie del mercato sono infinite e tra mille voci possono spuntare veri e propri nomi a sorpresa.

Il centrocampista che non ti aspetti

È stato proprio il caso delle ultime ore. Le riflessioni su un nuovo innesto a centrocampo e una lista che prevedeva i nomi di Maxime Loperz, Ndombele e un possibile Mister X. Il tutto accompagnato dalle possibili uscite di Asllani e Sensi.

Il centrocampista albanese avrebbe fatto un passo indietro per dimostrare di poter indossare una maglia prestigiosa come quella nerazzurra. L’ex Sassuolo invece, a causa dei ripetuti problemi fisici, è rimasto in stand-by. Motivo per cui la dirigenza ha accelerato per Klaassen dell’Ajax, giocatore prezioso per le notti di Champions.

Ultimo colpo in arrivo? Marotta ci prova

L’ad Beppe Marotta però ha ancora fame e sogna un colpo clamoroso. Nelle ultime ore infatti si starebbe valutando il profilo dello svincolato Sergio Ramos. Il 37enne difensore spagnolo, capace di vincere praticamente tutto nella sua carriera, è alla ricerca dell’ultimo contratto prima di dire addio allo sport che gli ha dato tutto.

Il 4 volte vincitore della Champions League con la maglia del Real Madrid sta riflettendo sulla prossima mossa da compiere. Oltre alla suggestione nerazzurra infatti resiste l’ipotesi dell’Arabia Saudita. Dopo la sfortunata parentesi al PSG Ramos vuole chiudere in bellezza un percorso leggendario.