Il derby d’Italia si sposta sul mercato: testa a testa Juve-Inter | Con lui si alza il livello

Inter e Juventus si sfidano sul mercato in un duello senza esclusione di colpi.

Una rivalità antica, che infiamma due popoli con valori assolutamente distinti. Inter e Juventus sono due delle squadre più blasonate della nostra Serie A e quando si incontrano danno vita al “Derby d’Italia”. Gianni Brera non sbagliò nel definire alla fine degli anni ’60 questo confronto come una pagina della storia del calcio italiano.

Saranno i trofei o l’attesa che accompagna questi match ma questo confronto è davvero speciale. Un appuntamento imperdibile per milioni di appassionati. Il calendario di Serie A ha accostato la Vecchia Signora e la Beneamata nella notte del prossimo 26 novembre 2023.

È probabilmente troppo presto per far partire il conto alla rovescia mentre sono chiari gli obiettivi delle due squadre. Lo scudetto per i nerazzurri, un tranquillo piazzamento Champions per i bianconeri. La storia e la mentalità vincente del club bianconero però impongono una stagione ai massimi livelli.

Max Allegri si aspetta una pronta reazione da parte della squadra dopo due annate che hanno sorpreso tutti sì ma in negativo. I nerazzurri hanno già provveduto al primo sgambetto stagionale. Non si è trattato di una partita ma di un’operazione di mercato.

Il trasferimento più discusso

Il 19 luglio 2023 è la data della discordia. Il colombiano Juan Cuadrado, dopo ben 8 stagioni in bianconero e oltre 300 presenze, si accorda, da svincolato, con l’Inter. Una pugnalata ai suoi vecchi tifosi, uno sgarbo in piena regola operato dall’ad nerazzurro Beppe Marotta.

Questa volta i tifosi non sono scesi in piazza, come accaduto in occasione dello scambio sfumato tra Vucinic e Guarin ma la delusione è stata tanta. Associare un simbolo della cavalcata vincente bianconera a Lautaro e compagni è stato inizialmente come un piatto indigesto ma il tempo sta dando ragione al club di Viale della Liberazione.

Nuovo derby di mercato

Le strade di Inter e Juventus potrebbero incrociarsi di nuovo. Questa volta l’obiettivo di mercato si chiama Maurits Kjærgaard, centrocampista danese del Salisburgo classe 2003. Un pezzo pregiato del calcio internazionale. Il calciatore, nonostante la giovane età, ha già fatto capire di che pasta è fatto.

I principali club europei, tra cui bianconeri e nerazzurri, hanno preso informazioni sul ragazzo. Kjærgaard gioca con personalità in campo e fuori. Al quotidiano danese TipsBladet avrebbe persino svelato il suo futuro: “Se tutto va bene, penso di lasciare il Salisburgo la prossima estate”. Staremo a vedere chi vincerà questa partita.