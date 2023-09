Terremoto Milan, Maignan come Donnarumma: flirta con una big e ammette tutto | Disastro ai microfoni

Il portiere del Milan si è lasciato andare a delle rivelazioni che non faranno piacere ai tifosi rossoneri, che ora tremano per un suo addio.

Mike Maignan è stato sicuramente una colonna portante del Milan campione d’Italia 2021/22: il francese, arrivato per sostituire il partente Donnarumma, non lo ha fatto rimpiangere ed anzi ha sorpreso tutti per la sua particolare interpretazione del ruolo.

Atleta incredibile, pararigori, abile in uscita e dotato di una tecnica di base invidiabile, quest’ultima frutto di un inizio di carriera da centrocampista “corretto” da Ramon Damiano, uno dei suoi primi allenatori.

Magic Mike fu prelevato nel 2021 dal Lille, squadra con cui si consacrò Campione di Francia nella stagione precedente e da allora è stato un percorso in continuo crescendo che gli ha permesso di conquistare trofei, stima dei tifosi e convocazione in Nazionale: proprio qui ha raccolto l’eredità di un grandissimo come Lloris e, all’8 settembre non ha ancora subito reti nell’anno solare, mantenendo il clean sheet contro Olanda, Irlanda (2 volte) e Grecia. Predestinato.

L’unico grande neo del suo percorso praticamente perfetto è rappresentato dagli infortuni: dal 2021 ad oggi, ha saltato col Milan la “bellezza” di 42 gare a causa di un’infortunio al polpaccio e di uno al polso, eventi traumatici che lo hanno tenuto fuori dal campo per un po’.

La situazione contrattuale

Il valore attuale del #16 di Milan e Bleus si aggira attorno alla cifra monstre di 45 milioni di euro (Transfermarkt) ma è probabile che se qualcuno bussasse per lui alla porta di Casa Milan, riceverebbe un NO od una controfferta ancora più corposa, visto il parametro dell’affare Onana (52,5 milioni di euro sono stati necessari a strapparlo ai cugini interisti).

Il suo attuale contratto ha scadenza nel 2026 e prevede uno stipendio di 2,8 milioni di euro a stagione, decisamente pochi per il contributo del francese alla causa: ecco perchè si sta lavorando ad un adeguamento. La richiesta, secondo Gazzetta, è di 8-10 milioni di euro, in linea con i colleghi top di reparto.

L’intervista della discordia

Maignan, intervistato da Le Parisien, a precisa domanda sul suo futuro e sulla partita all’orizzonte contro il PSG in Champions, ha risposto: “PSG? Ho già giocato contro di loro quando ero al Lille, quindi non è un campo che non conosco. Sarà una grande partita, su ritmi alti, come piace a me. Tornare al PSG in futuro? Sono parigino, ma oggi sono sotto contratto con il Milan. E per il futuro non si può sapere”

Parole nostalgiche quelle del portiere nei confronti del suo ex team, con il quale ha completato le giovanili e che ritroverà da avversario e chissà, in un futuro lontano, riabbracciare tornando a giocare per la squadra della sua città.