Devi deciderti! Ultimatum in Serie A | Il club mette pressione, la pazienza è finita

Il club non aspetterà all’infinito la decisione del calciatore, che intanto prende tempo.

È arrivato nelle ultime ore con forza un vero e proprio ultimatum per il calciatore che ha stupito tutti in Serie A. La società non attende aspettare e nei prossimi giorni dovrà arrivare una risposta definitiva da parte del diretto interessato.

La situazione contrattuale del calciatore ha permesso all’entourage di valutare le diverse opzioni sul tavolo senza farsi prendere dalla frenesia. Ora però il tempo è scaduto. La società vuole sapere se potrà ancora puntare su di lui o se promuoverà un giovane del Settore giovanile.

Le squadre interessate non mancano e non dovrebbe trattarsi esclusivamente di una questione economica. Arrivati a questo punto della carriera ogni offerta che arriva deve essere accompagnata da garanzie e da un ruolo ben preciso all’interno del progetto tecnico.

Ecco perché il calciatore ha preso tempo ma non è troppo distante da quella decisione definitiva per la sua carriera. Il direttore sportivo ha fatto il massimo e spera di poter festeggiare il prima possibile la firma sul nuovo contratto. Nello spogliatoio si vive questa situazione con grande attesa, conoscendo l’apporto che il calciatore può dare alla squadra in termini di qualità ed esperienza.

Questione di motivazioni

Chissà che cosa si saranno detti il ds dell’Udinese Federico Balzaretti e Roberto Pereyra, centrocampista tuttofare di 32 anni, attualmente svincolato. Il Tucu ha sul tavolo diverse opzioni ed è finalmente arrivato a un momento di svolta per il suo futuro.

I bianconeri hanno offerto al giocatore un contratto annuale a cifre leggermente inferiori a quelle degli altri sudamericani della rosa. Secondo il Messaggero Veneto il braccio di ferro tra Balzaretti e il nuovo agente di Pereyra Fernando Cosentino avrà presto un vincitore.

Arriva l’ultimatum: il giocatore deve scegliere

Dall’ultimo summit tra Pereyra e l’Udinese è emerso come il calciatore non abbia soltanto il Friuli come possibile destinazione futura. Ci ha provato e non intende mollare la presa la Sampdoria, così come resistono le ipotesi Santos e Palmeiras. I blucerchiati in particolare avrebbero offerto al giocatore un triennale da 700mila euro a stagione.

Da un punto di vista economico l’offerta del club bianconero non può competere con le altre ma il giocatore sembra ancora indeciso. Il sì sembrava a un passo ma le cose sono cambiate. Cosa è successo? Nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più.