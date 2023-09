‘Lo volevano in Serie A’: la corte di giustizia ritira il passaporto | Rischia 4 anni di carcere

La notizia ha fatto il giro del mondo. Il calciatore avrebbe potuto giocare nel campionato italiano.

Una storia unica nel suo genere, destinata a far discutere molto. Stiamo parlando di un atleta che in quest’occasione si è distinto più per le vicende fuori dal campo. Una notizia davvero incredibile che riguarda anche una realtà a noi molto vicina.

Tra rinvii a giudizio e processi, diventa difficile parlare delle gesta di uno sportivo. La sua storia non può che partire da qui. Da una storia parallela al percorso calcistico. Due binari che se sovrapposti possono soltanto portare guai.

È il dicembre del 2019 quando il calciatore viene rinviato a giudizio insieme a un ex compagno di squadra dopo la chiusura delle indagini per una presunta violenza sessuale. A denunciare il ragazzo, come riporta Wikipedia, è una giovane donna del comune di Mojácar, in Andalusia.

Nel successivo processo terminato a maggio del 2022, sono cadute le accuse di violenza sessuale ma non quelle di abuso, con una condanna a 4 anni di carcere e il pagamento di una somma di denaro come risarcimento della vittima.

Le conseguenze sulla vita sportiva

Se ad ogni azione corrisponde una reazione, ecco la presa di posizione del club. Il Celta Vigo sospende in via cautelare il giocatore e rescinde il contratto. Una mossa obbligata per tutelare l’immagine del club. Da questo momento in poi la carriera del diretto interessato sarà per sempre segnata da questa macchia.

Stiamo parlando di Santiago Mina Lorenzo, detto Santi Mina, attaccante spagnolo attualmente svincolato al centro di una bufera giudiziaria. Le nubi più scure sono quelle che stanno per arrivare e stravolgere la vita del calciatore. C’è un particolare che peggiora la sua situazione.

Guai in arrivo: niente Italia per lui

Se la sentenza di primo grado aveva dato speranze alla difesa, le ultime novità sul caso non lasciano spazio a dubbi sul futuro del giocatore. Come riportato da Tuttomercatoweb, Mina potrebbe finire immediatamente in carcere per scontare i 4 anni di reclusione.

A causa dell'”alto rischio di fuga” i tempi potrebbero ridursi drasticamente e per lo stesso motivo la Corte Superiore di Giustizia dell’Andalusia avrebbe disposto il ritiro precauzionale del passaporto, come richiesto dall’accusa. Accostato anche alla Sampdoria, il calciatore aveva firmato l’anno scorso per l’Al-Shabab, omettendo diverse informazioni. Il calciatore sembra dunque destinato a scontare la pena prevista e abbandonare ogni sogno di carattere sportivo.