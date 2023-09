Paul Pogba, non è possibile: la Juve ufficializza tutto | Annuncio devastante

Terremoto in casa Juventus. Il calciatore e la società sono sempre più distanti.

L’umore in casa Juventus è sicuramente più nero che bianco. Paul Pogba è finito di nuovo al centro delle cronache e il motivo ha sorpreso un po’ tutti. Cinquanta minuti abbondanti per riprendersi tutto, poi una nuova caduta.

I tifosi non possono crederci, la società valuterà come comportarsi per uscirne nel migliore dei modi. Si è registrato un vero e proprio terremoto con epicentro la Continassa. Il giocatore più discusso, ancora al centro delle polemiche.

La sensazione è che le parti siano sempre più distanti e che dopo il caso Bonucci (con l’ex difensore della Juventus che pensa a una causa legale, ndr) ci sia una nuova grana in arrivo per il ds Giuntoli e i suoi collaboratori. Oltre alle difficoltà legate alla risalita in campionato, ecco nuove sfide da vincere fuori dal campo.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per come, timidamente, stavano cambiando le cose. Le due presenze, dopo la panchina di Udine, contro Bologna ed Empoli, avevano fatto pensare all’inizio di una nuova storia in bianconero. Niente di più distante dalla realtà.

Scoppia il caso Pogba

“Voglio far rimangiare le parole ai critici e dimostrare di non essere debole. Non mi arrenderò mai”. Queste le parole del francese in un’intervista ad Al Jazeera. L’ultimo grido di un atleta con qualità e mezzi impressionanti ma altrettanti problemi fisici che ne hanno minato la continuità.

Il suo apporto alla causa bianconera è stato pressoché nullo negli ultimi 12 mesi, provocando un danno anche economico al club che lo aveva riportato a casa. Tutti si aspettavano una rinascita. Una Juventus con Pogba al 100% può guardare negli occhi chiunque.

Notizia choc: il giocatore è stato sospeso

Proprio nel momento clou della stagione, ecco la notizia che non ti aspetti. Paul Pogba è risultato positivo al testosterone dopo la gara di Udine, la prima della stagione 2023/24. Il calciatore francese, come riportato da Sky Sport, è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Antidoping.

Tra lo sgomento generale non si è fatto attendere il comunicato della Juventus. “La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”. L’agente del calciatore, Rafaela Pimenta, non ha dubbi sul suo assistito: “Aspettiamo le controanalisi, Paul non ha mai voluto infrangere le regole“. Nel frattempo il calciatore non potrà allenarsi con la squadra e dovrà attendere le novità.