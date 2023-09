Lazio, ti ricordi Keita Balde? | È finita malissimo, riparte dalla B

Keita Balde, dopo una carriera in Italia con le maglie di Lazio, Inter, Cagliari e Sampdoria, è pronto ad una nuova avventura, in Serie B.

Keita Balde nasce ad Arbucies (in Catalogna) da genitori senegalesi nel marzo del 1995 e proprio come un arbusto (traduzione del paesino di 5000 abitanti che gli ha dato i natali) cresce anno dopo anno, gol dopo gol.

La cittadinanza spagnola, ottenuta nel 2012, gli permette di essere tesserato dalla Lazio in quanto cartellino comunitario e da lì, dopo il periodo formativo nella Masìa catalana, comincia la carriera da professionista dell’attaccante.

Ala, prima o seconda punta: Keita abbina una velocità esplosiva (specie nei primi anni) ad una buona tecnica di base e questo lo porta dalla Primavera biancoceleste alla prima squadra. L’impatto è devastante, l’effetto sorpresa rende vita difficile ai difensori che devono marcarlo. Dopo un buon inizio (15 gol nelle prime tre stagioni da professionista), l’esplosione: nel 2016/17 un giovane Inzaghi sostituisce l’esonerato Pioli e lo mette al centro del progetto, Keita lo ringrazia segnando 16 gol. Tutta l’Europa ora si accorge di lui.

La Lazio incassa 30 milioni e lo vende al Monaco: il grande salto sembra vicino ma il senegalese non ripaga a pieno le aspettative createsi nella stagione precedente, dimezzando il suo bottino in termini di gol (8 nella stagione 2017/18).

Ritorno in Italia

L’opportunità di ritornare nel Belpaese gliela fornisce l’Inter di Spalletti, ma neanche a Milano Keita sembra a suo agio come lo era con Inzaghi. 5 gol in 29 presenze (molte dei quali spezzoni) non gli valgono la riconferma e torna quindi nel Principato.

Dopo un’altra stagione da alti e bassi con i monegaschi, Keita firma prima con la Samp e poi col Cagliari, riducendo gradualmente la qualità delle sue prestazioni e l’efficacia sotto porta dimostrata negli anni laziali. L’ultima sfortunata stagione (allo Spartak Mosca) lo vede segnare la miseria di 3 gol in campionato nel campionato russo.

Nostalgia catalana

Dopo 12 anni dall’ultima volta, Keita Balde tornerà in Catalogna per cercare di rilanciarsi: lo farà all’Espanyol, che ha ottenuto il prestito del senegalese dallo Spartak Mosca, fino al 30 giugno 2024.

Il club ha ambizioni compatibili con quelle dell’ex attaccante biancoceleste, militando in Segunda Division (la Serie B spagnola) e inseguendo la promozione dopo la disastrosa retrocessione dello scorso anno (19esima in Liga).