“Sempre nel mio cuore”: addio immediato e annuncio a sorpresa | Nerazzurri in lacrime

Il calciatore saluta i tifosi con una promessa. Gli anni trascorsi insieme come pagine indelebili della storia del club.

Come si fanno a dimenticare 191 presenze e 82 gol? Basterebbero questi numeri per evidenziare il peso statistico di un calciatore che ha contribuito alla crescita del club attraverso gol e prestazioni di primo piano. Tutte le storie d’amore prima o poi finiscono ma nel calcio, terra spesso arida di sentimenti, alcune vanno celebrate come si deve.

Le notti europee, le feste coi tifosi, il sogno di una proprietà ambiziosa. E poi le corse alla caccia di un gol evitando di attraversare la linea del fuorigioco. Un legame con la città che non si può spiegare. Il calcio non è soltanto uno sport. È vita e condivisione, come all’interno di una grande famiglia.

Un primo ringraziamento è già avvenuto in campo, rendendo onore a quei compagni che hanno lottato insieme a lui. Poi è arrivato quello step “obbligato” dei social. La via più semplice per condividere l’ultimo grammo di una passione infinita.

Sentimenti e ricordi racchiusi tra le pagine della storia di un club che si può tranquillamente definire grande. Raggiungere traguardi importanti, sfiorare imprese e far parlare di sé anche all’estero a volte sono manifestazioni che valgono quasi quanto i trofei.

Il nerazzurro nell’anima

Cinque stagioni in nerazzurro, prestazioni da vero cannoniere e le attenzioni dei migliori club europei. L’interesse della Roma e poi la scelta definitiva: l’approdo al Torino. Con l’addio di Duván Zapata all’Atalanta, per citare il tecnico Gian Piero Gasperini, “finisce un’epoca”.

Il calciatore colombiano è stato uno dei simboli del progetto nerazzurro, quello delle qualificazioni europee e delle missioni impossibili. Una squadra che ora è costretta a guardare avanti ma ripensando al passato prova sentimenti di gratitudine e orgoglio.

Un omaggio alla sua Dea

Come ogni addio importante, non poteva mancare il saluto sui social, precisamente su Instagram. “Arrivai al meglio, con l’ultima festa. E abbiamo scritto la storia” così Zapata saluta e ringrazia il popolo nerazzurro. Bergamo come luogo ideale per crescere e mostrare al mondo intero tutte le proprie qualità.

“Da subito mi avete mostrato il vostro affetto e il vostro immenso calore”. Parole che fanno capire come fosse saldo il rapporto tra l’attaccante e la tifoseria. Ora la Dea guarda avanti e dopo l’ultima doppietta di Gianluca Scamacca (contro il Monza, ndr) sembra di vivere già un’altra storia. Le partite passano, gli uomini che hanno fatto la storia di un club restano per sempre.