Fiorentina, finalmente l’AmrabOUT | Incredibile il nome del sostituto

Fiorentina, ufficiale l’addio di Amrabat: corona finalmente il suo sogno. Il nome del sostituto dell’ultimo minuto è da non crederci.

I sogni son desideri, diceva un vecchio detto. E Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino ormai ex Viola, il suo lo ha prima sognato (per un’estate intera) e poi realizzato, con un trasferimento all’ultimo istante disponibile di calciomercato.

Il suo futuro sarà al Manchester United, club che lo ha prelevato dalla Fiorentina per 10 milioni di prestito oneroso, 20 per il riscatto e 5 di eventuali bonus. Cifra clamorosa ma attinente allo splendido Campionato del Mondo disputato dal centrocampista ex Verona.

Un trasferimento annunciato da tempo ma concretizzatosi solo il primo di settembre, dopo rifiuti clamorosi (al Nottingham Forest) e prime partite a Firenze saltate per un focus mentale divergente da quello di Vincenzo Italiano, esaltato dalla qualificazione ai preliminari di Conference League.

Amrabat al Manchester andrà per fornire l’equilibrio necessario all’assetto di ten Hag, sempre troppo fragile come testimoniano gli appena 6 punti in 4 giornate conquistati dai Red Devils in questo inizio di stagione.

Le prime parole dopo l’AmrabOUT

Il saluto sui social network ai tifosi viola è quindi finalmente arrivato. Queste le sue parole: “Dopo tre anni in questo bellissimo club, è ora di affrontare una nuova sfida. Quando sono arrivato nel 2020, non avrei potuto immaginare tutte le avventure che avremmo vissuto insieme. La nostra corsa in Conference League e in Coppa Italia lo scorso anno e le tante serate speciali allo Stadio Artemio Franchi vivranno con me per sempre. “

E poi ancora, ringraziando tutti quelli che lo hanno accolto a Firenze: “Voglio estendere un enorme ringraziamento al club, a tutti i giocatori, allo staff e ai tifosi per tutti i ricordi che abbiamo creato insieme. È stato un onore indossare questa maglia“.

Il sostituto viene dalla Serie A

Come un fulmine a ciel sereno, uno dei migliori interpreti del calcio neroverde di Alessio Dionisi lascia il Sassuolo e approda a Firenze. Joe Barone ha infatti completato l’acquisto del centrocampista con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Una discreta plusvalenza, se pensiamo che Carnevali lo acquistò dal Marsiglia per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro.

Lopez è un regista o mezzala dal baricentro basso, molto agile nello stretto, con una visione di gioco eccezionale e discreti tempi di inserimento: profilo dunque nettamente diverso da quello del partente Amrabat, mediano di rottura strutturato.