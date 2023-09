Clamoroso Milan, affare incredibile col PSG | I due top player si scambiano le maglie

Due calciatori preziosi per i club ma anche obiettivi di mercato: scambio in vista.

Si sta scaldando nelle ultime ore l’asse Milano-Parigi. Non solo interessi economici, affari o business. Soprattutto calcio, con due protagonisti in particolare pronti a scambiarsi la maglia. Quel gesto che avviene a fine partita e che idealmente potrebbe mutare i destini di due club che vogliono tornare presto sul tetto d’Europa.

Il Milan si è rinforzato parecchio e lo sta già dimostrando sul campo. La vittoria per 2-0 contro la Roma ha messo in luce la forza fisica di Loftus-Cheek e rispolverato Leao in versione superman. I rossoneri ora sono pronti ad affrontare l’Inter nel derby. Una sfida dal sapore di scudetto.

Oltralpe il nuovo PSG sta macinando gioco e chilometri per arrivare tirato a lucido al debutto in Champions League. La vittoria per 4-1 contro il Lione è stata la festa di Kylian Mbappé (autore di una doppietta), dell’ex interista Hakimi e Asensio.

Un team davvero stellare a cui manca soltanto l’affermazione nella competizione più difficile e affascinante. Proprio in vista del debutto casalingo contro il Borussia Dortmund, Luis Enrique ha scelto assieme al suo staff i calciatori che faranno parte della campagna europea.

L’indizio arriva dal mercato

Tra i calciatori esclusi figurano soprattutto i nomi di Hugo Ekitike e Marco Verratti. In particolare il centrocampista italiano sta vivendo da separato in casa le ultime ore, in attesa di una chiamata dall’Arabia Saudita.

Il club più vicino all’ex Pescara sarebbe l’Al-Arabi, pronto a versare 50 milioni di euro nelle casse parigine. Un problema in meno per Mbappé e compagni, in una stagione che si preannuncia molto importante dal punto di vista degli obiettivi da centrare.

Un futuro già scritto

Un PSG pronto a cambiare pelle proprio a partire dalla prossima stagione. In attesa di conoscere il futuro di Kylian Mbappé, oggetto dei desideri del Real Madrid, la rosa è sotto esame. Il club parigino vorrebbe continuare il processo di acquisizione di talenti francesi e osserva con attenzione le vicende della nostra Serie A.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato tra Milan e PSG potrebbe nascere presto l’idea di uno scambio tra Mike Maignan e Gigio Donnarumma. Anche per l’ex portiere del Milan sarebbe un ritorno a casa, in un ambiente più familiare e confortevole. Come riporta Spormediaset, il portiere francese del Milan avrebbe risposto con un “Non si può mai sapere” a un tifoso che gli ha chiesto di un possibile approdo al Paris. Un futuro già scritto?