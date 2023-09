“Dov’è Karius?”: Diletta Leotta, è lui il grande assente | Cosa succede a pochi giorni dal parto

La giornalista è diventata mamma di Aria lo scorso 16 agosto: ma l’assenza dell’illustre compagno fa rumore sui social.

Il campionato di Serie A 2023-’24 è iniziato, ma con un’assenza piuttosto illustre. No, non ci riferiamo agli infortunati più famosi che non sono ancora riusciti a esordire nella stagione che ha appena preso il via e neppure alle stelle dell’annata passata che hanno deciso di lasciare la Serie A, “sedotte” da offerte economicamente irrinunciabili.

Il nostro riferimento è al calcio in tv e al… mancato debutto lo scorso 20 agosto di Diletta Leotta sugli schermi di DAZN. Come gli appassionati di calcio, ma pure di gossip, del resto già sapevano l’assenza della popolare giornalista siciliana per lo scorcio finale dell’estate era ampiamente annunciata in virtù della dolcissima attesa del momento più bello nella vita di una donna, ovvero la prima maternità.

Dopo aver lavorato per buona parte della scorsa stagione, ed essere comparsa sui campi di mezza Serie A, con il pancione in bella mostra, Diletta ha approfittato della pausa tra un’annata calcistica e l’altra per vivere circondata dal compagno Loris Karius e in generale dai propri affetti il lento conto alla rovescia verso il parto, senza però in realtà smettere di lavorare. Diletta è stata infatti davanti agli schermi quasi fino all’ultimo…

“Merito” della geniale trovata di pubblicare un podcast sul proprio canale YouTube, dal titolo “MammaDilettante”, attraverso il quale la giornalista ha intervistato mamme famose del mondo dello spettacolo, qualche volta anche insieme ai rispettivi mariti/compagni, producendo belle chiacchierate volte a capire come cambia la vita di una coppia dopo la nascita di un figlio.

L’estate indimenticabile di Diletta Leotta, zia e mamma in poche settimane

Le ultime puntate sono andate in onda poco prima del lietissimo evento, che il destino ha voluto far accadere in una giornata molto particolare. Aria Karius è infatti nata il 16 agosto scorso, proprio nel giorno del 32° compleanno di mamma Diletta. Facile immaginare la gioia e l’emozione della neo mamma, ma anche di nonna Ofelia, trovatasi a festeggiare in contemporanea il genetliaco della figlia e i vagiti della prima nipotina.

E non finisce qui, dal momento che poche settimane, il 3 luglio, prima era venuta alla luce anche Sveva, ovvero la figlia di Mirko Manola, il fratellastro maggiore di Diletta, e della moglie Irene Simeoni. Ecco allora, poco dopo la nascita di Aria, la foto dei quattro genitori e dei due bebè, puntualmente caricata sui rispettivi canali social, a suggellare un’estate indimenticabile per tutta la famiglia: “Chi l’avrebbe mai detto!” il commento della giornalista. Peccato che quella, al momento, rappresenti uno degli ultimi scatti di Diletta con il compagno.

Diletta Leotta si coccola Aria: aspettando papà Loris Karius

Sì, perché la storia tra Diletta Leotta e Loris Karius al momento prosegue a distanza e da qualche settimana l’ex portiere del Liverpool, ora al Newcastle, non appare in pubblico al fianco della compagna. Hanno destato curiosità in tal senso le foto scattate alla giornalista a passeggio per Milano insieme a mamma Ofelia e alla neonata. Le tre, insieme all’inserabile volpino di Diletta, Lillo, sono state immortalate in zona Porta Garibaldi mentre passeggiavano per poi fermarsi davanti alle vetrine, con la piccolissima Aria oggetto ovviamente di mille attenzioni da parte di mamma e nonna.

E Loris? La domanda è scattata immediata sui social, senza al momento trovare una risposta diversa ai motivi di lavoro che tengono forzatamente lontani i due innamorati. Se infatti il ritorno di Diletta a DAZN avverrà tra qualche settimana, per Karius la stagione è già iniziata con il suo Newcastle, sebbene il tecnico dei Magpies Eddie Howe non abbia finora mai neppure portato in panchina il portiere. Il calendario calcistico, però, strizza l’occhio alla… famiglia allargata: il prossimo 19 settembre, infatti, il Newcastle è atteso a San Siro per la sfida di Champions League contro il Milan. Gli appassionati di gossip hanno già cerchiato la data sul calendario, Diletta e Loris sperano però di riuscire a vedersi ben prima di quella data. Per un altro amorevole scatto con Aria.