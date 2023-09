Jorginho, dalle stelle alle stalle | In Premier non lo vogliono più: ricevuta un’offerta irrinunciabile

Il calciatore non è riuscito a trovare spazio e ora medita l’addio. In arrivo un’offerta importante.

La carriera di Jorge Luiz Frello Filho, detto Jorginho, a soli 31 anni, ha subito una pericolosa involuzione. Sembrano infatti lontani i tempi in cui il calciatore si laureava campione d’Europa con la Nazionale italiana (nel 2021, ndr) ed era sulla bocca dei più importanti club internazionali.

Le sue caratteristiche peculiari lo hanno reso un calciatore di fatto introvabile o quasi sul mercato. Un equilibratore di gioco, un metronomo apprezzato da Sarri a Napoli e chiamato dall’ex ct Roberto Mancini per impostare manovre e successi.

Che cosa è successo? Dopo soltanto 17 minuti giocati in 4 partite, gli interrogativi sono tornati a galla. Il recente approdo sulla panchina della nazionale di Luciano Spalletti non ha portato con sé quella chiamata tanto attesa. Ci vorrà ancora pazienza per il rilancio.

Anche alcuni club italiani hanno pensato a Jorginho ma l’ingaggio pesante ha frenato sul nascere gli entusiasmi. La nuova avventura all’Arsenal, dopo aver vinto tutte le competizioni UEFA con il Chelsea, avrebbe dovuto rappresentare un nuovo punto di partenza.

Jorginho non è più quel calciatore indispensabile che è sbocciato sotto il Vesuvio con Sarri e si è meritato la chance di giocare nel campionato più bello del mondo. Ora il mercato può regalare all’ex Napoli una nuova opportunità.

Chiamata in arrivo: sarà la volta buona?

Sulle tracce di Jorginho ci sarebbe ora il Fenerbahçe, che dopo aver rinunciato a Krunic del Milan ora sembra orientato a investire sul centrocampista. Nonostante le parole del procuratore del giocatore, Joao Santos, che a Tuttomercatoweb aveva spento le voci di una possibile cessione, la trattativa è viva.

Il club turco ha bisogno di un innesto nella zona nevralgica del campo e ha pensato proprio al calciatore italiano. Jorginho era stato anche tra i pensieri della Juventus prima di finire nel dimenticatoio.

Spalletti benedice l’operazione di mercato

A fronte di uno scarso minutaggio con la maglia dei Gunners, le valutazioni di Jorginho e del suo entourage non possono non riguardare anche le chance in azzurro. Il nuovo CT Spalletti non ha convocato il calciatore per i match contro Macedonia del Nord e Ucraina ma le cose potrebbero presto cambiare.

Proprio il trasferimento al Fenerbahçe potrebbe rivelarsi la mossa corretta per riprendere al volo quel treno in partenza. Jorginho ha fatto molto bene in Nazionale con Mancini ed è ancora nel pieno della maturità calcistica. Il calciatore è di fronte a un bivio: la rinascita o l’oblio.