Portatemi via di qua | Napoli, arriva la conferma: “Ha chiamato il direttore per essere ceduto”

Il giocatore ha capito di non far parte del progetto e ha tentato una via d’uscita. Il dirigente ha detto sì.

Conquistato lo scudetto numero tre della sua storia, il Napoli ha iniziato a pensare a nuove vie per il successo. L’arrivo del tecnico Rudi Garcia dovrà consolidare le buoni abitudini apprese nel recente passato e portare un’evoluzione dal punto di vista del gioco. Il calciomercato rappresenta una finestra utile per puntellare una rosa già competitiva.

I due veri incedibili della rosa costruita dal ds Giuntoli sono rimasti. Osimhen e Kvaratskhelia non sono stati sacrificati sull’altare del bilancio e con il nigeriano si è arrivati a un confronto costruttivo per provare a vincere ancora. Le big d’Europa possono aspettare.

La stagione 2023/24 è iniziata senza l’apporto di Kim (ceduto al Bayern Monaco) ma con nuove motivazioni. Riuscirà la squadra a ripetersi in un torneo che vanta avversarie insidiose come Inter, Milan, Juventus e Lazio?

Proprio nelle ultime ore di calciomercato è andata in scena un’operazione davvero clamorosa. Il calciatore ha capito di non far parte del progetto e ha tentato una via d’uscita. Dall’altra parte del telefono, il dirigente ha aperto le porte al ritorno.

Ritorno a casa

Esistono calciatori scontenti alla ricerca di una nuova sfida professionale e altri che hanno lasciato un pezzo di cuore dove sono stati bene. Non solo uno stadio, i tifosi e i compagni. Un luogo dove crescere come uomini prima che calciatori.

Un’oasi felice dove far crescere la propria famiglia e affinare il proprio talento. Un ambiente che sa farti sentire importante, circondato da persone che ti vogliono bene e fanno il tifo per te. Una volta provate queste sensazioni il richiamo di casa diventa irresistibile.

Il retroscena di mercato

Hirving Lozano, esterno d’attacco messicano del Napoli, aveva già intuito che dopo la festa scudetto le cose per lui sarebbero cambiate. Tra le varie opzioni per il suo futuro da calciatore professionista, ce n’era una in fondo al cuore, la preferita. A circa 1700 chilometri di distanza tante persone ad aspettarlo come se non se ne fosse mai andato.

Nasce così la trattativa con il PSV Eindhoven, club olandese che ha aiutato a diventare grande il messicano. Il giornalista Rik Elfrink ha svelato come sia stato lo stesso Lozano a telefonare al presidente Marcel Brands. Il resto è storia: la famiglia Lozano è finalmente pronta a tornare a casa.