Gigi Buffon, dal tradimento alla rinascita | L’ex campione pronto al grande passo

Il percorso dell’ex portiere della Nazionale italiana prevede una fermata importante. Ecco di cosa si tratta.

Più di una parata decisiva o una qualunque prestazione al top con la maglia della Nazionale italiana, a sorprenderti ci pensa la vita. Quella dei personaggi pubblici e degli sportivi, ricoperta di una patina leggera, quasi trasparente, attraverso la quale possiamo sbirciare e immaginare mille storie.

Quella del portiere italiano più conosciuto al mondo ha seguito due binari. Uno prettamente sportivo, con successi a ripetizione con la Juventus e l’orgoglio di una Coppa del Mondo alzata al cielo nel 2006; uno personale, più intimo, privato.

Quello che conosciamo è la fine della relazione con la soubrette Alena Seredova, l’ex moglie ora felice al fianco del secondo marito Allessandro Nasi, vicepresidente del gruppo Exor. Anche le storie d’amore finiscono ma il Gigi nazionale ha saputo ripartire in fretta.

Terminata la carriera calcistica all’età di 45 anni con la maglia del Parma, nel suo presente c’è già stata una chiamata importante. Il nuovo CT dell’Italia Luciano Spalletti lo ha scelto come capo delegazione, confermando l’assoluta centralità del calcio nella sua vita personale prima che professionale.

La parata decisiva

Una vita privata che ora reclama spazio. La bella giornalista Ilaria D’Amico è la nuova compagna di Gigi Buffon. In tanti avranno pensato al cliché e a due personaggi a rischio crush per mille motivi. Entrambi nel mondo del calcio, spesso distanti geograficamente ma uniti da un sentimento che si è rafforzato negli ultimi anni.

In tanti, fuori dal campo, attendono la prossima parata di Gigi, quella decisiva. Dopo la fine del matrimonio con Alena Seredova, questo nuovo capitolo non sembrava possibile ma le cose stanno cambiando gradualmente.

Finalmente il grande passo

Una storia d’amore “a fuoco lento”, come confidato dalla D’Amico al Corriere della Sera in un’intervista. La coppia sarebbe finalmente pronta per il grande passo. Gigi ha rotto gli indugi e davanti a un caminetto acceso ha chiesto a Ilaria di dirle “sì”. Dopo tanti tentativi, alcuni maldestri, la situazione perfetta per sancire un nuovo romantico inizio.

Non si sa ancora la data delle nozze, inizialmente previste per la prossima estate. Tra i tanti impegni i due dovranno ritagliarsi del tempo per organizzare la cerimonia e mettere per un attimo da parte la TV (la D’Amico ha interrotto per il momento la collaborazione con la RAI, ndr) e la Nazionale italiana. La proposta è finalmente arrivata: Buffon ha vinto anche in amore.