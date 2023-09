Milan, ma quale Taremi: arriva l’ex Real | Super colpo a sorpresa

I rossoneri devono rinunciare a malincuore all’attaccante del Porto. Individuata l’alternativa.

Ultime ore di mercato anche in casa Milan, alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Olivier Giroud e completare la rosa di Stefano Pioli. Il preferito della dirigenza era Mehdi Taremi ma l’operazione si è terribilmente complicata nelle ultime ore. Un dietrofront che nessuno si sarebbe aspettato.

Per un possibile acquisto che salta una nuova lista di nomi funzionali al progetto rossonero. Milan che sta ragionando anche sulle chance di permanenza di Lorenzo Colombo. L’attaccante ha rinnovato con il club rossonero fino al 2028 e aspetta la telefonata decisiva per il suo futuro. Sarà ancora in Italia?

Sulle tracce del calciatore che ha contribuito alla salvezza del Lecce nella passata stagione ci sarebbe il Monza del grande ex Adriano Galliani. Con la partenza di Petagna (con destinazione Cagliari già raggiunta, ndr) Mister Palladino ha bisogno di una pedina là davanti.

Tornando alle questioni rossonere, il profilo di Taremi si è allontanato dopo l’ultimo summit tra Furlani, Moncada e D’Ottavio da un lato del tavolo e Pedro Pinho dall’altro. Proprio il portoghese non si sarebbe rivelato conciliante in quest’ultima occasione.

Corsa contro il tempo per l’attaccante

Ma il Milan non ha perso tempo e sta valutando tutte le alternative all’iraniano del Porto. Dopo la suggestione Lukaku, caldeggiata più dai tifosi che non dagli addetti ai lavori, si cerca un profilo accessibile da un punto di vista economico, che conosca preferibilmente il nostro campionato.

Tutte le strade portano a un attaccante dal passato glorioso, ancora sospeso tra l’anonimato e un grande avvenire. Dopo l’ultima stagione i dubbi sulle sue prestazioni sono aumentati ma gli estimatori non hanno mai abbandonato il sogno di tesserarlo. Un profilo che sarebbe perfetto per il Milan.

Caccia al vice Giroud: l’ex Real è in pole position

Il curriculum dell’attaccante non mente. Aver indossato la maglia del Real Madrid è di per sé un biglietto da visita che in pochi possono vantare. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Milan starebbe intensificando i contatti per Luka Jovic.

La possibile operazione di mercato con la Fiorentina andrebbe impostata sulla base di un prestito. L’attaccante vuole far ricredere chi pensa a un suo declino e dal punto di vista tattico il serbo sarebbe l’ideale alternativa a Giroud nel cast di Stefano Pioli per l’attacco. Nelle prossime ore previsto un nuovo contatto tra le parti ma il tempo stringe.