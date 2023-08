Sfumato Lukaku: Giuntoli ha già l’alternativa | Il nerazzurro atteso a Torino

La Juventus ha deciso: non ci sarà Romelu Lukaku nel suo futuro. Al suo posto, si lavora per portare un altro nerazzurro a Torino.

L’affare Lukaku alla fine non si farà. Si chiude dunque di fatto la trattativa che ha infiammato le trasmissioni di calciomercato in questi mesi estivi: il presunto tradimento di Big Rom dall’Inter alla Juventus, passando per Londra.

L’approdo dell’attaccante belga a Torino era condizionato da un’uscita di Dusan Vlahovic che non è arrivata, con il Chelsea che si è spinto fino ai 20 milioni di conguaglio per un eventuale scambio con l’ormai ex numero 90 dell’Inter.

Troppo poco per Giuntoli & Co.: Vlahovic era stato acquistato a cifre ben diverse solo 20 mesi fa e cederlo per le briciole dei Blues (1 miliardo di euro speso nelle ultime 3 sessioni di mercato) non era un’opzione che avrebbe soddisfatto la nuova dirigenza bianconera.

Romelu finirà quindi molto probabilmente tra le braccia di Mourinho: il Chelsea ha aperto al prestito secco pur di liberarsene entro il 1 settembre e la Roma dovrà pagare l’intero ingaggio di 12 milioni di euro se lo vorrà portare nella Capitale. Il club londinese ha aperto a questa formula vantaggiosa esclusivamente per i giallorossi: è da escludere quindi che la Juve tornerà alla carica da qui alla fine del mercato.

Saltato anche Berardi

Come rivelato da Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, Domenico Berardi rimarrà in Emilia anche per la prossima stagione. L’interessamento della Juventus non si è tramutato in un’offerta ufficiale entro la deadline fissata dalla dirigenza neroverde per cui il #10 è stato reintegrato in squadra.

In verità, parrebbe che la Juventus non fosse particolarmente convinta del prezzo dell’esterno della Nazionale: i 30 milioni richiesti da Carnevali per un quasi 30enne sono sembrati eccessivi per Giuntoli, che si sarebbe spinto non oltre i 20M.

Idea Duvan Zapata: il colombiano può finire a Torino

L’idea dell’ultima ora può essere Duvan Zapata. Il colombiano, a lungo accostato alla Roma, può essere il rinforzo chiesto da Allegri per rimpolpare l’attacco con un profilo di esperienza e qualità assoluta.

L’attaccante dell’Atalanta ha visto praticamente chiudersi le porte della Roma (che ha virato su Lukaku) e la sua voglia di cambiare aria potrebbe prendere il sopravvento: 10-12 milioni sarebbero sufficienti per portarlo via da Bergamo. Un piano B dall’usato sicuro qualora saltassero tutti gli altri obiettivi, Morata-tris in primis.