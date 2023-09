Inter, Marotta punta al risparmio | Affare low cost per il centrocampo

Nerazzurri insaziabili sul mercato: Simone Inzaghi chiede un altro rinforzo per il centrocampo, individuato l’obiettivo.

Protagoniste dell’ultima annata calcistica, che le ha viste fare da “damigelle” al Napoli in campionato, per poi sfidarsi in una storica semifinale di Champions League, Inter e Milan sono pronte ad animare anche le ultime ore della sessione estiva di calciomercato andando alla caccia dei colpi finali per colmare le rispettive lacune.

A dispetto di campagne acquisti finora più che “aggressive” e che hanno reso più forti e completi gli organici di Simone Inzaghi e Stefano Pioli le due dirigenze non vogliono lasciare nulla al caso nell’allestimento di rose con alternative all’altezza in tutti i ruoli, con il chiaro obiettivo di permettere agli allenatori di effettuare il necessario turnover, e di mettersi al riparo da eventuali infortuni, in vista dei tre obiettivi stagionali.

L’esito dell’urna di Montecarlo, dove si è svolto il sorteggio della fase a gironi di Champions, è stato ben diverso: da una parte il Milan finito nel girone di ferro degli ex Donnarumma con il suo PSG, Tonali, neo punto fermo del Newcastle, e il sempre temibile Borussia Dortmund dei giovani, campione di Germania… mancato per un soffio lo scorso maggio, dall’altra l’Inter sembra poter avere, se non vita facile, quantomeno un percorso meno accidentato verso gli ottavi dovendo affrontare Benfica, Salisburgo e Real Sociedad.

Mai sottovalutare gli avversari, però, per questo sulla sponda rossonera urge assoldare un altro centravanti che possa alternarsi con Olivier Giroud, mentre su quella nerazzurra ci si è convinti della necessità di completare un centrocampo già di prim’ordine con un altro elemento che si aggiunga ai punti fermi della scorsa stagione rimasti in rosa, quelli fondamentali per arrivare fino alla finale di Champions persa a testa alta contro il Manchester City, e al nuovo acquisto Davide Frattesi.

Mercato Inter, ecco l’ultimo colpo: arriva un centrocampista

L’ottimo inizio di stagione, con le convincenti vittorie in campionato su Monza e Cagliari, non ha quindi spinto i dirigenti nerazzurri a sottovalutare le difficoltà di una stagione che non sarà particolare come quella scorsa, caratterizzata dalla presenza del Mondiale in pieno autunno, ma che avrà come obiettivo principale la conquista del 20° scudetto della storia e della conseguente seconda stella, traguardo condiviso proprio con il Milan, ma anche di fare più strada possibile in Champions, confermandosi quantomeno tra le prime otto squadre d’Europa.

Per questo dopo aver effettuato le dovute analisi insieme a Simone Inzaghi e allo staff tecnico gli uomini-mercato dell’Inter, il ds Piero Ausilio e l’ad sport Beppe Marotta, hanno deciso di puntare su un centrocampista “pensante”. Dopo aver valutato l’ipotesi di arricchire l’organico con una mezzala d’assalto, abile nell’interdizione, ma in possesso anche di piedi discreti per rilanciare il gioco, una tipologia di giocatore di fatto assente all’interno della rosa, l’orientamento finale è stato quello di puntare sulla qualità.

Mercato Inter, Inzaghi chiede un vice Calhanoglu: ecco Klaassen

L’ipotesi legata a Tanguy Ndombele è quindi tramontata di conseguenza. Il francese ex Napoli, tornato al Tottenham per fine prestito, ha cortesemente rifiutato la corte del Genoa proprio accarezzando il sogno di accasarsi in un top club impegnato nelle coppe come l’Inter, ma in Via della Liberazione la pista è stata scartata presto, anche a causa dell’irremovibilità degli Spurs a trattare per il prestito. Da qui la virata verso giocatori con caratteristiche diverse e l’idea di andare con decisione su Davy Klaassen dell’Ajax, diventato l’obiettivo principale di fine mercato dopo aver tralasciato anche il nome di Maxime Lopez, blindato dal Sassuolo. Classe ’93, Klaassen è stato uno dei talenti più puri usciti dalla cantera ajacida negli ultimi 10 anni, pur senza essere mai riuscito a fare l’atteso salto di qualità, fallito tanto in Premier League con l’Everton quanto in Bundesliga con il Werder Brema. Il ritorno alla casa madre nel 2020 gli ha permesso di tornare a esprimersi su buoni livelli.

Ex trequartista che ha poi arretrato la propria posizione in regia, molto dotato sul piano tecnico, bravo negli inserimenti, ma senza qualità fisiche particolarmente spiccate, Klaassen all’Inter ricoprirà il ruolo di vice Calhanoglu, potendo surrogare il turco anche in qualche notte di Champions, dall’alto delle sue 64 presenze nelle coppe e delle oltre 40 in nazionale, con la quale ha partecipato a Qatar 2022. A scadenza tra un anno, Klaassen è stato liberato dall’Ajax a zero e ha firmato un contratto annuale con opzione sulla seconda stagione per un ingaggio di 1,5 milioni più bonus. Un autentico colpaccio viste le qualità del giocatore e il poco tempo a disposizione, che prelude alla cessione in prestito di Kristjan Asllani, i cui spazi in un reparto così affollato si restringerebbero giocoforza.