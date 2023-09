Allarme rosso Sassuolo, Berardi via? | Trovato già il sostituto, è un ex Milan

L’estate di Berardi è stata costellata da voci insistenti di mercato e un suo addio non è improbabile: intanto è ufficiale il suo sostituto.

Mimmo Berardi e il Sassuolo è un binomio che va avanti indisturbato da 13 anni, da quando cioè Luciano Carlino (allora allenatore in seconda degli allievi neroverdi) lo notò per caso in un campo di calcetto nel modenese.

Da lì comincia la fortunata carriera dell’esterno, capace di realizzare 135 gol in 352 partite con questa maglia ed arrivando a portare la fascia da capitano. Idolo indiscusso dei tifosi neroverdi, ogni estate viene accostato alle big del calcio nostrano e sembra sul piede di partenza ma (finora) è sempre rimasto fedele ad una sola maglia e ad un solo stadio.

Ovviamente, è successo anche in questa sessione ma qualcosa nell’aria faceva presagire ad un finale diverso dal solito. A partire dallo stesso Berardi, che durante la presentazione delle nuove maglie si è lasciato sfuggire un laconico “Se sarò ancora qui, non lo so…” che tanto suonava profeticamente di addio anticipato.

Sullo sfondo, quella Juve che ha sempre manifestato interesse nei suoi confronti, comprandolo in compartecipazione nel 2013 (poi risolta nel 2015 in favore del Sassuolo) ma che non gli ha mai realmente donato la possibilità di sfoggiare la maglia bianconera.

La deadline saltata

Lo possiamo dire ufficialmente, Berardi giocherà ancora al Mapei Stadium almeno fino la prossima sessione di mercato. La Juve aveva fatto un tentativo ma la forbice tra offerta e richiesta è stata troppo ampia: 20 milioni offrivano i bianconeri, 30 chiedeva Carnevali.

L’amministratore delegato del Sassuolo aveva chiesto a Giuntoli & Co. una deadline per la buona riuscita della trattativa, fissata per il 17 agosto: passata quella, l’attaccante cosentino sarebbe rimasto a Sassuolo in quanto non ci sarebbero stati i tempi tecnici per sostituirlo. E così è stato.

Il sostituto arriva comunque

Samu Castillejo sarà un nuovo giocatore del Sassuolo. L’esterno destro a piede invertito (come Berardi) approderà in Emilia in prestito con diritto di riscatto. Lo scorso anno, 26 partite col Valencia e 4 gol in Liga rappresentano il suo bottino stagionale.

Sulla carta dunque, il sostituto di Mimmo Berardi è già approdato al Sassuolo ma nella pratica sarà difficile per Dionisi fare a meno del suo #10: nel suo esordio a Verona (aveva saltato le prime due a causa della perpetua incertezza estiva), ha messo a segno una doppietta, rimarcando di fatto la sua insostituibilità.