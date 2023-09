Arabia Saudita, ci risiamo | Acquistato un altro top player, bruciata la Serie A

Ancora Arabia Saudita nel futuro dei top player europei: è notizia dell’ultima ora l’acquisto di un attaccante belga accostato alla Serie A.

L’Arabia Saudita sta attuando negli ultimi mesi una chiara strategia di “sportwashing“: secondo quanto riportato da L’Avvenire, investire sullo sport e sui campioni di ogni disciplina (oltre al calcio, gli arabi investono anche in Formula 1, Cricket e Golf) è un chiaro tentativo di ripulire il Paese dall’immagine di schiacciadiritti che si è fatta nel mondo.

Questa ipotetica strategia avrebbe portato la Saudi Pro League (il campionato arabo) ad acquisire i migliori talenti europei in circolazione, convincendoli a suon di ricchi contratti multimilionari.

Il primo in questo senso è stato CR7: acquistare l’uomo più influente del pianeta (coi suoi 600 milioni di followers su Instagram) ha aiutato la reazione a catena a propagarsi. Insieme a lui, gente del calibro di Neymar, Benzema, Koulibaly, Mendy e molti altri hanno ceduto al richiamo del fascino dei petroldollari.

Il mercato arabo terminerà il 7 settembre e questa finestra prolungata potrebbe rappresentare un pericolo per i campioni del nostro calcio, o quantomeno per i loro tifosi più appassionati.

Arabia e Italia, trattative intrecciate

Saudi Pro League e Serie A hanno avuto degli intensi intrecci di mercato in questa estate, così strana per la natura delle operazioni: il caso più eclatante è sicuramente stato il mancato approdo di Gabri Veiga al Napoli a causa dell’intromissione dell’Al-Ahli nella trattativa, divenuta poi destinazione finale dello spagnolo.

Sergej Milinkovic-Savic ha invece di fatto preferito guadagnare 20 milioni l’anno (dall’Al-Hilal, ndr) piuttosto che giocarsi le sue chance in una big europea (Juventus su tutte). Brozovic ha detto addio all’Inter per giocare con Cristiano, mentre Zielinski ha rinnovato il suo amore per squadra e città di Napoli, rifiutando le allettanti condizioni dell’Al-Ahli.

Carrasco è il prossimo della lista

Yannick Ferreira Carrasco sarà il prossimo top player europeo a sposare il “progetto” arabo. Il belga ha infatti accettato una proposta importante da parte dell’Al-Shabab, club attualmente ultimo in classifica nella Saudi Pro League.

Esterno di centrocampo o attaccante, Carrasco ha vestito in carriera le maglie di Atletico Madrid e Monaco, oltre ad una parentesi cinese (anche quella molto remunerativa) al Dalian Yifang. In passato, è stato accostato a Juventus e Milan ma senza che si arrivasse mai a delle trattative concrete.