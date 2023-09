Lazio e Juve, da voi non ci vengo! | Il talento snobba la Serie A e firma per l’Ajax

Il talento georgiano, capocannoniere lo scorso anno, snobba l’interesse di Lazio e Juventus e vola in Olanda per firmare con l’Ajax.

C’era una volta in Italia il campionato più bello del mondo: la Serie A. Tutti la volevano, tutti la bramavano, in pochi potevano permettersela. C’era, perchè da qualche anno la principale manifestazione sportiva del Bel Paese è diventata un punto di partenza e non uno di arrivo, com’era nei 90s.

Lo sanno bene Lazio e Juventus, costrette a rinunciare all’ennesimo talento che evita il pallone nostrano per virare altrove, in particolare all’Ajax (vedi sotto). Le due compagini, per un motivo o per un altro, non sono riuscite ad entusiasmare i propri tifosi in questa sessione di mercato: vediamone le ragioni.

La Lazio è reduce dalla cessione dolorosissima di Sergej Milinkovic-Savic, la cui assenza si è fatta sentire specie nelle prime due giornate di campionato, entrambe perse. I sostituti del Sergente, Kamada (sceso in campo sempre da titolare) e Rovella (0 minuti giocati per lui), non sono ancora riusciti a raccoglierne l’eredità tecnica. In attacco è arrivato Taty Castellanos ma i 13 minuti giocati in totale non ci forniscono abbastanza indicazioni sull’impatto che avrà l’argentino su questa squadra.

La Juve, col mercato bloccato dal bilancio in rosso, ha messo in rosa il solo Timothy Weah, oltre ai ritorni dai prestiti di McKennie e Cambiaso e al riscatto di Milik. Per quanto riguarda le cessioni, invece si è distinta per le uscite di Arthur, Zakaria, Pellegrini e Rovella, Kulusevski (riscattato dal Tottenham), oltre ai prestiti di Barrenechea, Soulè e Kaio al Frosinone. Troppo poco per una squadra che ambisce allo scudetto.

Operazioni last minute: chi parte, chi va

La Lazio ha definito l’arrivo di Mattéo Guendouzi, centrocampista di quantità ormai ex Olympique Marsiglia. 24enne, nel giro della nazionale francese, è costato 18 milioni di euro di cui 5 di bonus e ha firmato un contratto quinquiennale da 2,5 milioni a stagione (fonte Corriere dello Sport).

La Juventus ha invece chiuso per il rinnovo di Yildiz e per l’acquisto di Romano Comenencia, terzino destro olandese del PSV: classe 2004, costerà in totale 3 milioni di euro e comincerà la sua avventura nel “laboratorio” della Next Gen.

Official, confirmed. Georges Mikautadze has signed for Ajax — contract until 30 June, 2028. ⚪️🔴🇬🇪 #Ajax pic.twitter.com/UfkHOHkHH4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

Mikautadze, bye bye! Va all’Ajax

Georges Mikautadze, georgiano ormai ex attaccante del Metz, è stato seguito a lungo da Lazio e Juventus. Non c’è mai stata una trattativa realmente avviata perchè le richieste del club francese sono state ritenute troppo esose per le casse delle due società italiane.

16 milioni di euro, tanto costerà all’Ajax lo scorso capocannoniere della Ligue 2 (23 gol nell’ultima Serie B francese): Mikautadze giocherà nel club che più di tutti è attento ai giovani potenziali fuoriclasse.