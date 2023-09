Clamoroso, Sergio Ramos in Serie A. Vieni con noi? | Il mister lo chiama

L’ex capitano del Real Madrid è ad un bivio della sua carriera: rimanere in Europa o cedere alle tentazioni dei petroldollari.

Non sono stati anni ricchi di soddisfazioni, gli ultimi due per Sergio Ramos, storico capitano del Real Madrid capace di vincere 4 Champions League in 5 anni tra il 2014 e il 2018.

L’approdo nella luccicante Parigi non ha portato i successi sperati, oltre ad essere stata teatro di numerosi infortuni che hanno tenuto lontano dai campi il 37enne nato a Camas, in provincia di Siviglia.

Solo 45 le presenze in campionato nei due anni parigini, con 33 partite saltate per colpa di quel polpaccio che non gli ha dato tregua tra il 2021 e il 2022: sintomo che gli anni passano anche per campionissimi del suo calibro.

Il carisma però, quello è rimasto intaccato: basti pensare che, oltre ad essere un baluardo difensivo difficilmente superabile, è il quarto difensore più prolifico di tutti i tempi, avendo segnato 133 gol tra club e nazionale. Molti di questi, dal peso specifico inimmaginabile: l’Atletico Madrid ci ha perso una Champions League nel 2014 per una zuccata delle sue a tempo strascaduto. Leggendario.

Il Galatasaray alla finestra

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico Marca, Sergio Ramos è stato a lungo corteggiato dal Galatasaray. Il richiamo di un ambiente caldissimo per tifo, tradizione e soprattutto con la possibilità di giocare la Champions League può essere uno stimolo gigante per l’ex capitano del Real Madrid, che ci sta decisamente pensando.

Non manca l’opzione Arabia Saudita, che può contare sugli immancabili petroldollari e sulla possibilità di ricoprire di oro una leggenda del calcio contemporaneo; la MLS resta più staccata, ma è viva la possibilità di rincontrare l’avversario di sempre Messi.

La chiamata di Mou

Oh capitano, mio capitano! – Josè Mourinho avrebbe contattato Ramos per convincerlo a venire nella Capitale: a riferirlo è TMW, secondo cui la Roma starebbe cercando un difensore di livello internazionale, continuando la politica di costruzione di una rosa affidabile e di esperienza.

Mou, che ha allenato lo spagnolo negli anni al Real, condivide a pieno questa politica e anzi avrebbe in mente il piano B, sulla stessa falsariga: Leonardo Bonucci sta trattando il suo addio alla Juventus e potrebbe cedere al richiamo di chi, qualche anno fa, lo definì professore di Harvard della difesa.