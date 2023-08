Inter, Inzaghi perde un pupillo | Brutto infortunio e stop forzato

Il tecnico interista costretto a fare a meno di un vero e proprio riferimento in campo.

La nuova Inter di Simone Inzaghi, uscita rivoluzionata dal mercato estivo, sta prendendo forma. In campo i primi segnali sono già arrivati. La centralità nel progetto tecnico nerazzurro di Lautaro Martinez è parsa evidente, così come gli inserimenti di Barella e l’imprevedibilità della manovra offensiva.

I nerazzurri ripartono da una ritrovata consapevolezza, con la fiducia e la convinzione dei grandi. In attesa dell’ultimo tassello per la difesa e grazie al ritorno di Alexis Sanchez, anche i tifosi hanno ritrovato entusiasmo, riempiendo lo stadio San Siro in ogni ordine di posto alla prima contro il Monza.

Il prossimo ostacolo si chiama Cagliari. La trasferta della Unipol Domus presenta sulla carta diverse insidie e i precedenti danno qualche timida chance ai padroni di casa. Da un punto di vista statistico sono 42 le vittorie dei nerazzurri, 14 quelle dei padroni di casa e ben 28 i pareggi.

A spingere verso il bottino pieno i vice campioni d’Europa però c’è un altro dato riportato dal sito del club nerazzurro. Nelle ultime sette trasferte contro i rossoblu, sono state ben sei le affermazioni esterne. Un altro tema infine riguarda il ritorno a casa di Nicolò Barella, nato proprio nel capoluogo sardo ed esploso prima del grande salto.

Le scelte di Ranieri e Inzaghi

Claudio Ranieri ha ancora qualche dubbio di formazione. Rispetto al 3-4-3 della gara d’esordio pareggiata per 0-0 contro il Torino, l’intenzione è quella di coprirsi e optare per un prudente 4-4-2. L’ex interista Oristanio insidia Shomurodov per una maglia.

Augello giocherà invece dal primo minuto sulla corsia mancina e Jankto potrebbe rivelarsi un jolly prezioso a gara in corso. Per quanto riguarda l’Inter, Marcus Thuram dovrebbe essere confermato al fianco del capitano Lautaro Martinez, reduce dalla doppietta di San Siro contro il Monza.

Stop forzato: il difensore non ce la fa

Chi non parteciperà sicuramente alla trasferta in terra sarda è Francesco Acerbi. Il pupillo di Simone Inzaghi sta recuperando da un risentimento muscolare e si è visto in campo l’ultima volta nella sfortunata finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City.

Simone Inzaghi al suo posto schiererà De Vrij, in netta ripresa rispetto a un anno fa, stagione durante la quale ha visto il campo soltanto da alternativa all’ex Lazio. A prescindere dagli uomini in campo però all’Inter servirà una vittoria per rispondere a Milan e Napoli. Il Cagliari invece vuole regalarsi una notte indimenticabile.