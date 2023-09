‘È saltato per questo motivo’: Napoli, annuncio clamoroso | Grande colpo mancato di un soffio

Il Napoli di Garcia avrebbe potuto schierare uno dei talenti più interessanti del panorama internazionale.

L’estate del Napoli sta scivolando via ancora colma di gratitudine per quanto conquistato nella stagione 2022/23. Lo scudetto numero tre della storia, arrivato a distanza di 33 anni dall’ultima affermazione targata Maradona, non può che aver offuscato le trattative di mercato.

La partenza del ds Giuntoli poi non ha fatto altro che distogliere l’attenzione dalle dinamiche di una rosa pressoché perfetta, al netto di qualche necessaria correzione. La partenza di Kim Min-Jae con destinazione Bayern Monaco ha permesso di incamerare 50 milioni di euro utili per il bilancio.

La partenza in campionato ha confermato la sensazione generale: il Napoli ha tutte le carte in regola per puntare nuovamente al titolo. Victor Osimhen appare più motivato che mai e Khvicha Kvaratskhelia sta studiando le difese avversarie per ubriacarle ancora a colpi di dribbling.

Nell’ottica di un miglioramento continuo però un grande club non può dire di no alle occasioni che il mercato può offrire. La dirigenza ha lavorato dunque per assicurarsi anche i cosiddetti campioni del domani, giocatori pronti ad esplodere da un momento all’altro.

Un paragone scomodo

Il Napoli avrebbe potuto assicurarsi un calciatore che sta facendo intravedere grandi cose in Serie A. Il club di appartenenza è storicamente una fucina di talenti oltre che una bottega cara. I tifosi del club hanno persino intonato un coro per il calciatore, “avvicinandolo” a un campione di fama internazionale.

Stiamo parlando di Armand Laurienté del Sassuolo. Il coro che rende orgoglioso e felice l’attaccante francese fa riferimento a Kylian Mbappé, non proprio l’ultimo arrivato quando si parla di questo sport. Calciatori dalle caratteristiche differenti, accomunati solo dalla stessa età anagrafica.

Un matrimonio sfumato sul più bello

Il procuratore del calciatore del Sassuolo, Roberto Meloni, ha rivelato ai microfoni di Radio CRC un importante retroscena di mercato. Il Napoli ci ha provato per il giocatore ma “i matrimoni si fanno in tre”. Più che una vera e propria trattativa c’è stata una chiacchierata tra le parti, che non ha portato alla fumata bianca.

Laurienté sta ora riprendendo ritmo e condizione dopo l’operazione al menisco che ha caratterizzato la conclusione della passata stagione. Probabilmente i tempi non erano maturi per un salto in una piazza come Napoli, in ogni caso attenta all’evolversi della situazione e alle prestazioni del calciatore di Dionisi. Le porte del calciomercato sono spesso girevoli. Chissà che le condizioni non possano diventare favorevoli dopo la prossima prestazione importante nel nostro campionato.