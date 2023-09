Ufficiale Juventus, firmato il quadriennale | A Torino un talento formidabile

La Juventus si assicura il calciatore inseguito da mezza Europa. Colpo sensazionale della dirigenza.

Bayern Monaco, Barcellona, Benfica e tanti altri club interessati alla trattativa. Poi è arrivata la Juventus. Il futuro del calciatore corteggiato da alcuni dei più importanti club europei è finalmente delineato. Il talento giocherà in Italia, con la maglia del club dal DNA vincente.

Un percorso di scelte coraggiose e soprattutto di lampi sul terreno di gioco. Molti addetti ai lavori avevano scommesso su di lui, intravedendo quelle qualità necessarie per l’approdo in una grande squadra. Era soltanto questione di tempo. Il percorso non ha lasciato dubbi e ora tutti sono saliti sul carro.

La possibilità di cadere nella classica trappola estera tuttavia c’era eccome. Il Fenerbahçe ci aveva fatto più di un pensierino. A volte basta semplicemente credere con convinzione nei propri sogni e andare avanti. Concentrati solo ed esclusivamente sull’obiettivo finale.

Il grande salto è arrivato e adesso Massimiliano Allegri non può fare a meno di lui. Una presenza in campo destinata a crescere e persino un impatto mediatico. In attesa della consacrazione il ragazzo è anche un fenomeno sui social: gli aspetti legati al marketing possono far crescere il club bianconero e accompagnarlo al prossimo step.

Il calciatore ha scelto la Juventus

La Juventus nel sangue e un impegno messo nero su bianco per i prossimi 4 anni. Un investimento voluto fortemente dalla dirigenza e dall’area tecnica, sicura che il ragazzo potrà regalare grandi soddisfazioni. I tifosi sono già entusiasti.

Il club bianconero ha deciso di puntare forte su Kenan Yildiz. Senza se e senza ma. In un campionato, come quello italiano, nel quale i giovani si fanno debuttare con il contagocce, la Juve dimostra visione e coraggio. Il futuro è adesso ed è per questo che non c’è tempo da perdere.

Questione di tempo e fiducia

Come riporta l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano Kenan Yildiz firmerà un accordo con i bianconeri fino al 30 giugno 2027. Due anni in più rispetto a quanto stabilito in precedenza a cifre raddoppiate. Segnali inequivocabili per un destino già scritto.

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport il talento di origini turche aveva soltanto bisogno di un’iniezione di fiducia. Il calciatore ha dimostrato sin da subito di potersi calare nella parte e ha ascoltato Allegri. Prima il taglio dei capelli, pericolosa distrazione in campo poi la testa, appunto, rivolta alle prossime sfide. La Juventus ha deciso di allontanare le voci e proporre a Kenan il palcoscenico più prestigioso. Ora è tempo di ricambiare la fiducia concessa.