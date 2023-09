“Vogliamo Petagna”: colpo a sorpresa in Serie A | Addio lampo al Monza

L’attaccante triestino cambia ancora maglia e lascia il club brianzolo dopo una sola stagione per rinforzare una diretta concorrente.

Il mercato estivo ha ufficialmente avviato il volatone conclusivo. Venerdì 1° settembre alle 20 scoccherà il gong su una sessione che si era aperta ufficialmente lo scorso 2 luglio, sebbene affari e trattative fossero come sempre iniziate già subito dopo la fine di campionati e coppe europee.

Come d’abitudine saranno tante, in Italia, ma non solo, le società impegnate nel completare gli organici proprio nei giorni, se non nelle ore, finali, magari accelerando trattative impostate settimane fa oppure facendosi ispirare dalle classiche “occasioni” che possono presentarsi anche in base all’esito delle prime giornate di campionato.

Un altro grande classico del finale di mercato è quello relativo a operazioni “a domino”, che interessano a catena varie squadre interessate a giocatori quasi sempre dello stesso reparto. Ebbene in Serie A sta per prendere forma un vero e proprio incastro destinato a coinvolgere parecchie squadre e diversi attaccanti.

Milan, Monza e Cagliari sono i club interessati, ma non è da escludere che la “reazione” comprenda in seguito altre formazioni. La curiosità riguarda il fatto che qualora i rossoneri riuscissero a concludere l’acquisto di un altro centravanti da affiancare a Olivier Giroud, a cambiare maglia sarebbero due punte che hanno in comune la militanza nel settore giovanile rossonero.

Mercato Serie A, Petagna al Cagliari sblocca il domino delle punte

Il Monza attende infatti Lorenzo Colombo, attualmente “bloccato” dal Milan proprio in attesa che Pioli possa abbracciare un volto nuovo in attacco. A quel punto i brianzoli lascerebbero partire Andrea Petagna, il cui trasferimento in un altro club di Serie A è ormai stato virtualmente definito.

La nuova squadra dell’attaccante triestino sarà appunto il Cagliari, che sta per chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. “Per completare il nostro mercato ci serve un attaccante – aveva dichiarato a DAZN il ds dei sardi Nereo Bonato al termine della gara persa contro l’Inter – Abbiamo fatto tante analisi e Petagna è un nome che abbiamo seguito. Vediamo se si concretizzerà o meno nei prossimi giorni”. La classica pretattica prima della chiusura, dal momento che tutto è stato definito nelle ore successive e che il giocatore sarà presto a disposizione di Claudio Ranieri già in vista della terza giornata di Serie A, che vedrà i sardi in campo a Bologna sabato 2 settembre alle 18.30.

Cagliari, anche Pavoletti finisce ko: Petagna tampona l’emergenza in attacco

Del resto era stato lo stesso tecnico dei rossoblù a “benedire” l’arrivo di Petagna in Sardegna proprio dopo la gara contro l’Inter: “È un giocatore che mi è sempre piaciuto, ha le caratteristiche che ci mancano. Se dovesse venire ci sarà molto utile” le parole di Ranieri, alle prese con una vera e propria emergenza in attacco. Dopo l’infortunio alla caviglia subito da Lapadula, infatti, i sardi hanno perso proprio durante il match contro l’Inter anche Leonardo Pavoletti, vittima di un problema muscolare.

Il reparto avanzato è quindi ridotto all’osso, con il solo Eldor Shomorudov in possesso di caratteristiche da punta centrale. Da qui l’accelerazione per Petagna, che lo scorso 1° luglio era stato acquistato a titolo definitivo dal Monza, dove era approdato giusto un anno fa in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli. L’annata in biancorosso lo ha visto andare in gol solo quattro volte: a Cagliari sperano che il giocatore torni sui livelli realizzativi del biennio alla Spal, dove tra il 2018 e il 2020 Petagna segnò complessivamente 28 reti in Serie A.