Pioli costretto ad accettare: addio Milan, il suo pupillo venduto in Serie A

Il Milan, sempre alla ricerca di un vice Giroud, ha perfezionato in queste ore una cessione: si tratta di un pupillo di Stefano Pioli.

Quella matta voglia del colpo last minute, dai tempi del Condor Adriano Galliani, è una skill che accompagna da sempre gli ultimi giorni del mercato rossonero. I tifosi del Diavolo, sempre molto esigenti nei confronti della società, si aspettano che questa sessione scoppiettante si concluda a dovere con un colpo in attacco: il famigerato vice Giroud è la priorità.

E in questo senso vanno i continui dialoghi con il Porto per Taremi, attaccante iraniano del Porto che Pioli vuole fortemente per completare l’attacco, già rimpolpato dagli arrivi di Okafor, Pulisic e Chukwueze.

La richiesta di 20-25 milioni da parte dei portoghesi non ha trovato riscontro nell’offerta fatta da Furlani e Moncada, che si sono spinti non oltre i 15 milioni di euro. I Dragoes ci stanno pensando e si stanno guardando attorno: secondo la stampa lusitana, avrebbero già trovato il sostituto in Bitello, giovane stella offensiva del Gremio.

La punta, per la prima volta da quando è a Oporto, non ha segnato nelle prime tre partite di campionato ed è anche uscito anzitempo, sintomo che la concentrazione dell’iraniano è influenzata dalle continue sirene milanesi.

Colombo sblocca Taremi

Un forte indizio che ci porta a pensare che alla fine l’operazione si farà è rappresentato dalla futura destinazione di Lorenzo Colombo. L’ex attaccante del Lecce, che ha sempre rappresentato l’ultima spiaggia nel caso in cui non arrivasse nessuno da qui alla fine, è molto vicino al Monza.

Il club brianzolo, infatti, ha piazzato il cartellino di Petagna al Cagliari e cerca un nuovo #9: in cima alla lista c’è il classe 2002 di Vimercate, la cui partenza farebbe posto a Taremi al Milan.

Saelemaekers saluta ma rimane in Serie A

Alexis Saelemaekers, 24 anni, al Milan dal 2020, ha salutato compagni e allenatore ed è in procinto di firmare per il Bologna. Questa la notizia principale per quanto riguarda il mercato in uscita: l’esterno belga approda alla corte di Thiago Motta in prestito oneroso (500k) con riscatto fissato a 10 milioni di euro.

Si tratta di un fedelissimo di Stefano Pioli, avendo giocato 140 partite in soli 3 anni e mezzo: in tutto questo 9 gol e 13 assist e tantissima dedizione lo hanno reso un insostituibile nella rosa che ha trionfato in Serie A nel 2022.