Ansu Fati, trattativa agli sgoccioli | Super acquisto in Premier League

Il talento del Barcellona sta per svelare al mondo intero il nome del suo nuovo club.

La carriera del talento spagnolo classe 2002 Ansu Fati sta per prendere una direzione ben precisa. Come già accaduto per diversi calciatori in rampa di lancio, la strada per il successo comporta sacrificio e sudore.

Condizioni senza le quali diventa impossibile raggiungere nuovi record o semplicemente mettersi in mostra. Indossare la maglia del Barcellona poi comporta ogni giorno nuove responsabilità. Agli ordini di Xavi qualcosa sembrava essere cambiato ma la realtà è che il calciatore non è riuscito a confermare le alte aspettative di stampa e tifosi.

Ansu Fati aveva debuttato con la maglia blaugrana a soli 16 anni e 298 giorni, facendo addirittura meglio della leggenda Lionel Messi. Ciò che conta però è quello che non è successo dopo quell’inizio folgorante.

Nella spasmodica ricerca di una nuova star che potesse calcare le orme della Pulce, Ansu Fati sembra non essere in grado al momento di reggere la pressione. Ora che il Barça versa in una situazione economica complicata, sotto la lente di ingrandimento dell’UEFA, ogni operazione in entrata e in uscita va analizzata con grande attenzione.

Laporta valuta le offerte

Il presidente dei catalani Joan Laporta, come riporta Mundo Deportivo, è pronto ad ascoltare offerte per il gioiellino spagnolo. Il calciatore avrebbe già confidato al suo potente procuratore Jorge Mendes di aiutarlo a trovare una nuova casa.

Il Barcellona nel frattempo avrebbe deciso di puntare su Joao Felix, un altro scontento con le valigie in mano. Dopo il possibile colpo di mercato Joao Cancelo, l’intenzione è quella di tornare subito ai massimi livelli anche in Champions League, la competizione delle notti speciali.

Ansu Fati ha scelto la Premier

Tra le squadre maggiormente interessate ad Ansu Fati troviamo Chelsea, Tottenham e Borussia Dortmund. Il diretto interessato però vorrebbe la Premier League, da molti definita come l’NBA del calcio. Il campionato dove mostrare al mondo intero la propria voglia di rivalsa.

Per poter mettere nero su bianco il doppio acquisto Joao Felix – Cancelo servono uscite altrettanto importanti ed è per questo che il Tottenham sta spingendo. Ansu Fati ha una valutazione di circa 40 milioni di euro ma con il passare delle ore le parti potrebbero ammorbidirsi e arrivare alla fatidica stretta di mano. Per il calciatore il bivio Premier League potrebbe essere finalmente quello del salto tra i grandi.