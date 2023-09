La Premier fa spesa di bomber in Serie A | Tutto fatto per 30 milioni

La Premier League soffia alla Serie A un altro bomber: necessari 30 milioni di euro per portarlo in Inghilterra, si lavora al sostituto

In questo calcio in cui l’oro dell’Arabia sembra luccicare sempre di più rispetto agli altri, c’è un campionato che non conosce crisi in quanto a fascino e programmazione: parliamo ovviamente della Premier League.

Stadi all’avanguardia, tifo incessante e la possibilità di schierare i migliori calciatori del mondo. Tra questi ovviamente, ci sono quelli che sono transitati in Serie A e che poi hanno sentito il richiamo del fascino british.

Considerando la sola passata stagione, il campionato inglese ha prodotto per quello italiano un incasso di 194,6 milioni di euro in cartellini pagati alle società nostrane: 66 al Sassuolo (per Scamacca e Traorè), 50 all’Atalanta (per Romero), 38 al Napoli (per Koulibaly), 25 allo Spezia (per Kiwior), 9.10 al Torino (per Lukic) più i prestiti onerosi di Arthur, McKennie e Vina.

Se consideriamo poi lo storico degli ultimi anni, ci sono da registrare cessioni record come quelle di Lukaku dall’Inter al Chelsea per 113 milioni di euro e di Pogba dalla Juve al Manchester Utd per 105 milioni: spese folli se consideriamo che gli stessi sono ritornati nelle società precedenti in prestito o a parametro 0.

Chi vuol essere milionario?

Il prossimo che svolterà la propria carriera direzione Gran Bretagna sarà Norberto Bercique Gomes Betuncal, al secolo Beto. Il bomber, ormai ex Udinese, andrà a giocare all’Everton: i Toffees lo hanno prelevato dai friulani per una cifra vicina ai 30 milioni di euro + bonus mentre il portoghese ha firmato un contratto fino al 2027.

L’attaccante ha rivelato, nel presentarsi ai suoi nuovi tifosi, quanto sia entusiasta della nuova destinazione: “È stato facile prendere questa scelta. Qui ha giocato anche il mio idolo Samuel Eto’o, il che rende il tutto ancora più speciale. Sento che il mio stile si adatta davvero bene all’Everton e non vedo l’ora di iniziare”.

Chi lo sostituirà?

Al momento l’attacco dei bianconeri di Udine è composto da Lorenzo Lucca (volto nuovo arrivato quest’anno), Deulofeu (che sta provando a riprendersi dall’infortunio di inizio anno), Thauvin e Success (1 gol in 2 lo scorso campionato). Decisamente troppo poco per una società del valore e storia dei friulani, decisi ad intervenire nelle ultime ore di questa sessione di mercato.

Il principale nome sulla lista è quello di Joel Julius Ilmari Pohjanpalo, attaccante finlandese del Venezia che ha segnato 20 gol in un solo anno di Serie B. Su di lui, si è espresso il responsabile dell’area tecnica Federico Balzaretti, che prima della gara contro la Salernitana ha rivelato: “Inutile negarlo. Non sarà facile colmare l’assenza di un giocatore come Beto, ma ci stiamo lavorando. Abbiamo diversi nomi sul tavolo e stiamo valutando il profilo migliore per sopperire all’eventuale uscita del portoghese e quello di Pohjanpalo è uno di quelli”.