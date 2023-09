Lukaku-Inzaghi, l’ultima rivelazione arriva in piena notte: “La Roma acquista un…”

Il tecnico dell’Inter torna a parlare del trasferimento di Romelu Lukaku, dopo un’estate passata a flirtare coi rivali della Juventus.

Romelu Lukaku alla fine giocherà per la Roma. La sua strana estate si conclude con un trasferimento inaspettato, dopo aver dapprima ignorato le avances dei suoi ex dirigenti nerazzurri e poi essersi offerto all’avversario di sempre a tinte bianconere.

Il mancato trasferimento alla Juve ha poi minato le certezze del belga, che si è ritrovato di colpo da solo. Le sirene arabe hanno suonato per un po’, poi hanno capito che non avrebbero trovato approvazione da parte di Big Rom.

Pochettino, tecnico del Chelsea, si aspettava che Lukaku si presentasse in ritiro e così è avvenuto ma ciò non ha impedito all’allenatore argentino di metterlo comunque fuori rosa: a Londra non c’è e non ci sarà più spazio per lui.

Ecco dunque che, saltato lo scambio con Vlahovic, è spuntata l’opzione Capitale: tornare in Italia con la maglia della Roma. Friedkin e Tiago Pinto, dopo una trattativa lampo durata tre giorni, sono riusciti ad ottenere il cartellino del bomber in prestito secco oneroso: una masterclass se si pensa che solo 24 mesi fa lo stesso è stato pagato dai Blues oltre 100 milioni di euro.

Inzaghi e un rapporto BigRom-antico

Fu romantico, ora è solo antico. Parliamo ovviamente del legame esistente tra Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter e Romelu Lukaku, allenato lo scorso anno: i due avevano fatto la preparazione insieme nella stagione precedente, prima di salutarsi causa intromissione del Chelsea. Rispetto e stima reciproci, affievolitisi nel tempo per la non assoluta titolarità di Lukaku dopo il suo infortunio: la panchina in finale di Champions può essere considerata la classica goccia traboccante nel vaso.

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky, ha commentato così il rapporto tra i due: “Limitante per un giocatore pensare di giocare solo se ha fiducia. In 20 anni mi sono trovato meglio con un certo tipo di allenatore, chiaro, ma ho un’esperienza di 20 anni sul campo. Lukaku aveva la fiducia di Inzaghi, conosco Simone, il primo anno di ritiro quando il belga è andato via mi aveva detto che un giocatore così forte non l’aveva mai allenato.”

E quei complimenti alla Roma…

Il tecnico piacentino è poi tornato sull’argomento nella conferenza post partita di Cagliari, affermando: “Hanno fatto un ottimo acquisto, è un bene per il calcio italiano. Per quanto mi riguarda sono soddisfatto dei miei giocatori e della famiglia Inter, spero ci diano ancora tante soddisfazioni.”

Ha poi proseguito, facendo i complimenti ai giallorossi per il colpo: “Sono contento per il calcio italiano, la Roma acquista un grande calciatore”. Parole dunque distensive, quelle che mettono la parola “fine” alla ship sportiva tra Simone Inzaghi e Romelu Lukaku.