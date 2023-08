Tolto di corsa dal mercato: resta a Milanello | È sicuro al 100%

Stefano Pioli e la società non vogliono assolutamente privarsi del calciatore.

Il calciomercato del Milan è stato senza dubbio il più sorprendente dell’intera Serie A. Dopo una stagione di alti e bassi, culminata negli addii a Zlatan Ibrahimovic, Paolo Maldini e Sandro Tonali, serviva per forza di cose una scossa. Un segnale per riavvicinare il club a milioni di sostenitori.

I tifosi hanno gradito e la presenza della Curva Sud a Milanello alla vigilia dell’inizio della preparazione estiva è stata la dimostrazione più concreta. Il club ha speso oltre 100 milioni di euro, consegnando a Stefano Pioli un gruppo di giocatori affamati.

L’obiettivo non può che essere quello scudetto conquistato due stagioni fa, prima che il Napoli monopolizzasse le attenzioni dei media italiani ed europei grazie a un calcio champagne. La risposta rossonera è arrivata subito, con la vittoria esterna contro il Bologna firmata Giroud-Pulisic.

A pochi giorni dalla fine del calciomercato, i tifosi si chiedono se potrà ancora succedere qualcosa di rilevante tra entrate e uscite. Dal punto di vista delle cessioni la società ha scelto. Il calciatore non si muove: troppo importante ripartire da lui.

Stop alle trattative: il calciatore resta

Il grande affollamento nel reparto centrale del campo, con gli arrivi di Tijjani Reijnders, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, avrebbe destabilizzato chiunque. Tra conferme e novità tattiche non sarà facile conquistare la maglia da titolare tanto ambita.

Il Milan però ha ambizione e vuole confermare quanto di buono fatto nel percorso in Champions League, con quella semifinale persa contro l’Inter che grida ancora vendetta. Per lottare in ogni competizione servirà una rosa completa e competitiva in ogni reparto. La variabile legata agli infortuni non dovrà trasformarsi poi in un pericoloso alibi per l’allenatore.

Niente Turchia, Pioli esulta

Stefano Pioli sarà felice di poter contare su un centrocampista che nella passata stagione ha garantito fisicità ed equilibrio al centrocampo rossonero. Nonostante le offerte dalla Turchia infatti Rade Krunic resterà a Milanello. Una conferma tanto silenziosa quanto fondamentale per l’idea di gioco del tecnico rossonero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti il bosniaco è ancora centrale nel progetto tecnico, tanto da rispedire al mittente la proposta del Fenerbahce. Ora resta soltanto da capire quale sarà l’umore del calciatore, che dovrà lavorare sodo per ritagliarsi uno spazio in mezzo al campo. In una stagione così impegnativa, Krunic potrà ancora dire la sua e guidare i compagni.