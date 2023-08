Lo prendono a parametro zero: Inter sicura di sé | L’affare è chiuso

Il club nerazzurro ora ha fretta e mette in atto il più classico dei piani B.

Un grande club deve avere sempre il polso della situazione per quanto riguarda le dinamiche del calciomercato. La finestra estiva ci ha insegnato che tutto può succedere e che trattative sulla carta date da tutti per fatte possono saltare da un momento all’altro.

In casa Inter qualche imprevisto di troppo ha persino messo in pericolo la campagna di rafforzamento per la stagione appena iniziata. Il doppio gioco di Lukaku, il passo indietro di Samardzic e il lungo tira e molla per l’attaccante dimostrano le difficoltà che stanno attraversando i club italiani.

L’ad nerazzurro Beppe Marotta però conosce il mercato come le sue tasche e grazie alla collaborazione con Piero Ausilio è riuscito a rendere questa Inter completa in ogni reparto. Nessun rimpianto verso chi alla fine ha declinato la proposta interista.

Ecco spiegata l’importanza dei cosiddetti piani B. Quelle strade alternative che possono in ogni caso portare alla firma del giocatore e a delle sorprese in campo. Non è detto che l’Inter possa beneficiare ancora una volta di questa strategia.

Il tempo stringe: le ultime sul calciatore

La rosa dell’Inter è già altamente competitiva per lo scudetto ma manca ancora un tassello che faccia felice il tecnico Simone Inzaghi. Con il ritorno di Sanchez il reparto degli attaccanti ha gol e inventiva. Grazie al colpo Frattesi il centrocampo ha fisicità e talento e tutti si aspettano molto dalle alternative come Carlos Augusto o Cuadrado.

Con tante competizioni da giocare, ogni calciatore potrà fornire il suo contributo e mettere in difficoltà l’allenatore. Un “dolce problema” che in tanti vorrebbero avere a questi livelli. La società sa che anche i dettagli potrebbero fare la differenza e non vuole sbagliare il prossimo colpo in entrata.

Colpo last minute o occasione per il 2024?

Alla rosa interista manca sempre l’ultimo tassello, già individuato nel nome di Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la dirigenza interista starebbe valutando la possibilità di prendere il calciatore a parametro zero nel 2024.

Le resistenze del tecnico dei bavaresi Tuchel infatti stanno complicando la trattativa. Il calciatore intanto non ha preso parte alla gara vinta contro l’Augsburg per 3-1. Un altro segnale in ottica mercato? Finché il club campione di Germania non avrà trovato il sostituto Pavard sarà bloccato, nonostante una volontà ormai chiara. L’Inter valuta le alternative: Schuurs del Torino e Scalvini dell’Atalanta, valutato 40 milioni di euro.