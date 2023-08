20 milioni di euro: lo prende il Napoli | Affare chiuso in un battibaleno

Il presidente del Napoli convinto di un nuovo colpo per migliorare la rosa di Garcia: costa 20 milioni e viene dalla Germania.

Ore calde in casa azzurra sul fronte mercato: il mancato approdo di Gabri Veiga a Castelvolturno non ha calmato la voglia di AdL di puntellare la rosa dei Campioni d’Italia. In questo momento le attenzioni sono rivolte a due porzioni di campo in particolare: il centrocampo e l’esterno destro.

Per quanto riguarda il primo, i discorsi più caldi sono sul fronte delle uscite. Gianluca Gaetano potrebbe finire in prestito al Frosinone per giocare un campionato intero da protagonista assoluto.

Infatti, il classe 2000 originario di Cimitile (in provincia di Napoli) ha bisogno di farsi le ossa, dopo la scorsa annata in cui ha comunque ben figurato nella squadra di Spalletti: 12 spezzoni di gara e 1 gol, contro l’Inter al San Paolo.

Altra cessione che si sta cercando di piazzare è quella di Diego Demme. Il discorso qui è decisamente più complicato, dal momento che l’italotedesco ha rifiutato l’offerta fatta dall’Hertha Berlino, al momento unica pretendente per il centrocampista, sempre più lontano da un reintegro nel progetto azzurro.

Lozano è un problema

Hirving Lozano è diventato un problema. Il messicano, 0 minuti giocati nelle due partite di campionato giocate dal Napoli, è in scadenza di contratto e non intendere fare un passo indietro rispetto al suo attuale ingaggio.

Rifiutato il rinnovo al ribasso (offerto fino al 2026), il Chucky può andare incontro a due opzioni: essere ceduto in questa sessione di mercato (il PSV è interessato ma non gli offrirebbe i 4.5 milioni di euro che attualmente percepisce) o andare in scadenza di contratto ma ai margini della rosa per un anno intero (il Los Angeles FC potrebbe garantirgli la cifra richiesta qualora firmasse a gennaio da free agent).

Aria fresca danese sul Vomero

Il Napoli vuole parlare danese. Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli azzurri sono ad un passo dal chiudere l’affare Jesper Lindstrom, ala dell’Eintracht Francoforte che presto prenderà il posto di Hirving Lozano.

22 anni, danese, piede destro da 12 gol e 9 assist in 57 presenze in Bundesliga. Arriverà alla corte di Rudi Garcia per una cifra vicina ai 20 milioni di euro mentre il suo stipendio sarà di 1,8 milioni di euro per 5 anni.