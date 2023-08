Addio Atalanta, va… al Torino: la trattativa è infuocata

Il Torino sta cercando di accontentare il suo allenatore: l’obiettivo principale è l’esterno dell’Atalanta, summit nelle prossime ore.

Non si può dire che il Toro abbia cominciato il campionato come la scorsa stagione: 0 vittorie su due partite (contro Cagliari e Milan) sono un piccolo campanello d’allarme che non avrà fatto certo piacere a Juric.

La difesa vista a San Siro è stata piena di lacune e disattenzioni, mentre l’attacco (ora orfano di Sanabria, uscito anzitempo lo scorso sabato per infortunio muscolare) fatica a decollare, complice anche una generale delusione degli esterni, da sempre punto di forza del gioco dell’allenatore croato.

Bellanova, volto nuovo portato dal mercato, è sembrato impacciato e non è riuscito, per dirla in termini fantacalcistici, ad ottenere neanche una sufficienza (due 5,5 consecutivi, ndr). Idem dicesi per Vojvoda: l’esterno kosovaro non è riuscito a confermare la buona prestazione in Coppa Italia contro la Feralpisalò, in cui era anche finito sul tabellino dei marcatori.

Da qui al 1 settembre, giorno in cui si chiuderà il mercato, si cercherà dunque di rinfoltire quella zona di campo, che ora può tener conto anche del ritornante Valentin Lazaro, acquistato dall’Inter in via definitiva per 4 milioni di euro, firmando un contratto quadriennale.

Tchatchoua sfuma ma può sbarcare in Serie A

Uno dei nomi che si era fatto con più insistenza per il Torino è quello di Jackson Tchatchoua, ala destra del Charleroi. L’interesse c’era, ma si è affievolito nei giorni a causa di un infortunio del calciatore belga, reduce da un brutto incidente stradale e da relativo intervento chirurgico.

Il Toro ha deciso dunque di virare altrove, ma Tchatchoua potrebbe comunque sbarcare in Serie A: sulle sue tracce c’è il Verona, che ha messo sul piatto circa 3 milioni di euro per portarlo in Italia. Parti vicinissime ad accordarsi.

Soppy al Toro: si può fare

Brandon Soppy al Torino può diventare realtà nelle prossime ore. L’esterno francese, che piace molto a Juric, può sbarcare sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web, l’Atalanta avrebbe aperto alla cessione mentre è ancora da trovare un accordo formale tra il giocatore classe 2002 e la dirigenza granata. Qualora dovesse concretizzarsi questo colpo last minute, il Toro avrebbe un pacchetto di esterni destri di tutto rispetto chiamato al compito di sostituire Singo, volato a Monaco.