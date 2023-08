Juve, ti prendono gli attaccanti! | Rimangono in Serie A

Cristiano Giuntoli completerà questo difficile mercato juventino con due cessioni: saluteranno Torino nelle prossime ore.

Chissà se Allegri è davvero convinto di avere un’ottima rosa oppure cerca di stimolare l’ambiente. Di sicuro, non si può dire che sia stato un mercato entusiasmante, quello della Juventus finora.

Mai come quest’anno infatti, i bianconeri si sono concentrati di più a cedere che ad acquisire, di più a preservare che a rivoluzionare. Il solo acquisto di Weah, che comunque si è rivelato azzeccato nelle prime uscite, non può di colpo aver alzato l’asticella che porta allo scudetto.

Eppure si respira un’entusiamo differente, a partire dal campo: Udine è stata una cartina al tornasole del nuovo lavoro di Allegri, che prima di oggi non aveva mai fatto l’abitudine al lavoro settimanale senza coppe. Magnanelli, introdotto nello staff in questa stagione, ha subito portato una ventata d’aria fresca, come testimoniato dallo stesso Federico Chiesa.

“Dobbiamo andare a prendere alti le squadre, fare pressione, non chiuderci sempre dietro ed essere anche propositivi e oggi l’abbiamo dimostrato. E anche con l’arrivo di Francesco Magnanelli stiamo provando queste nuove tattiche e io mi trovo bene”. Queste le parole dell’esterno azzurro, nel post partita dell’esordio.

Allegri conferma: niente mercato

“La squadra è ottima e ha margini di miglioramento. Abbiamo giocatori giovani che possono solo migliorare e questo è bene per il futuro della Juventus. Io e i direttori sapevamo che quest’anno c’era da fare poco. Credo che rimarremo questi”.

Così ha commentato Massimiliano Allegri nella conferenza di vigilia dell’esordio stagionale allo Stadium, contro il Bologna, togliendo di fatto la Juventus dal mercato in entrata.

Kaio e Soulè via, rimangono in Serie A

Kaio Jorge, da 2 anni alla Juventus, partirà in prestito. Dopo un anno e mezzo trascorso in infermeria, l’attaccante brasiliano è tornato e lo ha fatto in maniera convincente in questo precampionato, segnando addirittura una tripletta nella partita allo Stadium contro la Next Gen.

Ora, il suo futuro sarà sempre in Italia: l’ex Santos andrà molto probabilmente al Frosinone insieme al compagno Soulè. Il ds dei ciociari Angelozzi ha annunciato ai microfoni di Sky Sport: “Soulé e Kaio Jorge? Siamo a buon punto. Tra oggi e domani i giocatori decideranno se sposare il nostro progetto. Con la Juve siamo d’accordo, manca pochissimo”.