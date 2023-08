Ultim’ora Juve, Allegri costretto a rinunciare | È successo tutto all’improvviso

Attimi di grande tensione in casa bianconera. Ecco cosa è successo secondo le ultime ricostruzioni.

Un mix di emozioni e scelte, da una parte e dall’altra, che possono condizionare inevitabilmente gli umori degli attori in campo. E anche fuori. È successo di tutto in casa Juventus, tanto da rendere difficile una ricostruzione limpida di quanto accaduto soltanto poche ore fa.

L’entusiasmo per un risultato ottenuto, alcuni comportamenti discutibili, polemiche e infine grande tensione. Quando si parla di Juventus tutto viene amplificato, soprattutto quando tutto l’ambiente si sarebbe aspettato un risultato diverso.

Se non fosse stato per un meraviglioso colpo di testa di Dusan Vlahovic all’80’ della gara casalinga contro il Bologna, adesso la situazione sarebbe ancora più incandescente. Ecco cosa è successo al termine della gara contro gli uomini di Thiago Motta.

I rossoblu hanno messo in campo cuore e tecnica e hanno rischiato l’impresa allo Juventus Stadium. Potrebbe già essere questa la notizia. Massimiliano Allegri e i suoi non sono riusciti ad adottare le giuste contromisure e recriminano per il punto ottenuto.

Cosa è successo?

A fine partita, in sala stampa, si è presentato il vice del tecnico livornese, Marco Landucci, che a DAZN si è così espresso: “Massimiliano ha avuto un piccolo malore ma nulla di grave, per questo ha mandato me”. Da questo momento in poi l’attenzione si è spostata tutta su ciò che non è stato detto.

La possibile ricostruzione offre diversi interrogativi: Allegri si sarebbe infuriato con la squadra per il comportamento in campo? Il club bianconero non avrebbe gradito l’operato del direttore di gara Di Bello? Che cosa è successo realmente?

Il precedente che sa di sospetto

Sappiamo bene quanto Allegri tenga alla gestione soprattutto psicologica del match e la ricostruzione più verosimile porta alla conferenza stampa della vigilia del match contro il Bologna. A parole il tecnico aveva messo tutti in guardia: “Vedo troppo entusiasmo”. Il riferimento era alla vittoria contro l’Udinese per 3-0, soltanto il primo bagliore della nuova stagione.

A una settimana di distanza da quell’evento, la squadra non ha saputo ripetere lo spartito e il tecnico bianconero è andato su tutte le furie. C’è chi scrive di uno spogliatoio che avrebbe tremato dopo l’1-1 contro il Bologna, con l’ira di Allegri indirizzata al comportamento della squadra, troppo passiva nel primo tempo contro un avversario sulla carta abbordabile. Ora a Vlahovic e compagni servirà una reazione da Juventus, altrimenti saranno guai per tutti.